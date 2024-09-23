賽馬會菁英盃　分組賽改踢單循環　10．12展開

足總周一（23日）在香港足球會舉行發布會，宣布新一屆「賽馬會菁英盃」將於10月12日展開，首場賽事由衞冕冠軍標準流浪在旺角大球場對理文。惟今屆所有賽事暫不設視像助理裁判（VAR）協助執法，同時分組賽又改踢單循環。

是日記招介紹新一屆「賽馬會菁英盃」賽事安排，足總主席霍啟山、香港賽馬會品牌數碼市場事務部主管曾寶榮、港超聯賽會召集人陳文俊，連同9支港超聯球隊的球員代表均有出席。值得一提，上屆賽事「U22星中之星」、目前效力泰國T3球隊BFB芭堤雅城的中場趙正宇，雖正身處卡塔爾隨港隊備戰U20亞盃外，但仍不忘拍片勉勵一眾年青球員。

至於今屆「賽馬會菁英盃」將分為兩個階段，第一階段為分組賽，9支港超球隊以抽籤形式分為兩組，惟模式由以往的雙循環改成單循環，A組包括傑志、大埔、均業北區、東方和港會，其餘4隊標準流浪、冠忠南區、理文和九龍城則身處B組，而衞冕冠軍標準流浪則在10月12日打頭陣，於旺角大球場硬撼理文。每組首、次名能夠晉級第二階段的單淘汰賽，爭奪冠軍，決賽會在2025年5月1日上演。

香港賽馬會由2022/23球季起冠名贊助「菁英盃」3季，而今屆將屬最後一季，記招後足總主席霍啟山接受傳媒訪問，便回應到這項盃賽的未來發展路向：「合同上係3年，但足總都希望同馬會長遠合作，依方面正面嘅，具體要等傾完再宣布，但相信『菁英盃』未來會繼續有。」

另外，上屆「賽馬會菁英盃」由4強開始設有VAR協助執法，惟足總總幹事張炎有卻表示，今屆全部賽事暫定不會引入VAR：「上年本身預咗全部聯賽都有VAR，但最後因為1日3賽，只係得7成有，導致有預算擺落其他比賽。但今年除咗聯賽、『足總盃』同『高級組銀牌』，仲應承咗國際足協，一啲青年、女子賽事都會有VAR，用嘅錢已經多過上年，所以暫時決定所有『菁英盃』比賽係唔會有VAR。」

「賽馬會菁英盃」分組抽籤結果：

A組：傑志、大埔、均業北區、東方、港會

B組：標準流浪、冠忠南區、理文、九龍城