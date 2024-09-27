香港國際馬術盛典明年2月首辦　30位世界級選手競逐

「香港國際馬術盛典」將於2025年2月14至16日假亞洲博覽館舉行，這項五星級國際馬術賽首次移師香港，將邀請奧運金牌選手在內30位世界級選手參加，角逐650萬元獎金。

倫敦國際馬術盛典擁有悠久歷史，1907年首次於倫敦奧林匹亞大廳舉行，現時賽事形式由Raymond Brooks-ward於1972年首辦，並在每年12月舉行，延續超過50年。這項大賽首次於香港舉辦，賽事獎金高達650萬港元。

「香港國際馬術盛典」將邀請30位國際5星級跳躍賽騎手參加，包括：世界排名第2瑞士騎手 Steve Guerdat （倫敦奧運個人賽金牌）、世界排名第3英國騎手Ben Maher （東京奧運個人金牌、倫敦奧運及巴黎奧運團體金牌）、世界排名第16的法國騎手Kevin Staut （里約奧運團體金牌）等。

3日賽事會有5場表演，每場表演設有一場五星級跳躍賽、兩場馬術表演及兩場額外跳躍賽或盛裝舞步表演。除傳統障礙賽和盛裝舞步賽，觀眾亦可欣賞設得蘭矮種馬大賽，及由西班牙馬術藝術家Santi Serra帶來表演。

香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚記者會上表示，「希望透過是次盛事，喚起本地觀眾對馬術的興趣，加強香港及其他地區的馬術發展。」

賽事主辦單位之一Carion Events行政總裁Richard Ireland表示，「香港有很長的歷史與馬匹之間的關聯。2008年，北京選擇香港舉辦奧運，對香港來說，這是非常重要的一件事，我相信這是一件充滿榮耀的事。疫情之後我們希望將此賽事帶到全球，香港這個城市擁有很多舉辦大賽的經驗，香港人享受世界級國際大賽，希望今次能為大家帶來娛樂和運動的價值。」他透露，除世界級精英選手外，大會亦會邀請香港及中國騎手參加五星或三星賽。