下周一(30日)凌晨西甲將上演「馬德里打吡」，馬德里體育會主場對皇家馬德里，馬體會今夏簽入「反艦Goal手」阿歷山大索洛夫，呢位28歲挪威前鋒上季效力維拉利爾，曾於主場射入皇馬4球，震驚球壇，相隔4個多月再遇「銀河艦隊」，索洛夫又有機會創造壯舉，要挑戰1947年艾斯迪賓艾捷華利亞嘅紀錄，力爭成為史上第2位單場入皇馬5球嘅球員。

上季西甲季尾，皇馬作客一度領先維拉利爾4比1，以為勝利在望，但最終被對手逼和4比4，皆因阿歷山大索洛夫大發神威，獨取4球，成為史上第11位單場入皇馬4球嘅球員。呢位「西甲夏蘭特」今夏加盟馬體會，首次出戰「馬德里打吡」，如果入波，意義更重大，當然希望重溫「食大四」好夢，甚至入夠5球。

事實上，索洛夫大該仗踢到56分鐘已轟入皇馬4球，證明佢有能力挑戰入5球紀錄。翻查歷史，奧維多名將艾斯迪賓艾捷華利亞曾於1947年單場西甲射入皇馬5球，亦係史上唯一做到呢項壯舉嘅球員，至於阿歷山大索洛夫能否成為史上第2人，大家拭目以待。