艾殊利高爾：曼聯鋒線過度輪換影響攻力

季前可能不少人會預測，曼聯和熱刺在英超聯賽榜將會排在相當接近的位置。然而，萬想不到這兩支在今周對決的球隊，賽前竟排在第11位及第10位。

當然，現在只是季初階段，時間尚早，但我認為這兩隊都必須承認在季初發揮欠缺穩定，導致自己暫時都未能在聯賽取得連勝。缺乏穩定性的毛病也正正令他們上季無緣聯賽前4而錯失歐聯資格，因此今仗兩隊肯定會使出渾身解數，力爭3分。

曼聯未能承接在英聯盃中轟入7球的強勢，上周末作客面對於聯賽未嘗一勝的水晶宮，未能取得入球。雖然他們能保持不失球，但最大的問題是進攻疲弱，在領隊坦哈格不斷輪換前場4名球員下，暫時在聯賽只攻入5球，是聯賽排前12中最差的一隊。

作為一名前後衞，入球可能與我拉不上太大關係，但根據我以往與進攻隊友相處的經驗，總覺得他們需要保持連貫的出場機會並長期企穩正選，才能發揮出最好水平。而在他們目前的陣容，進攻球員中似乎只有般奴費南迪斯長穩正選，其他的前場球員皆處於輪換的情況。當然我也不會否認，球員需要自己好好把握機會，向教練證明自己值得擔正。

與曼聯不同的是熱刺在入球方面沒遇到太大問題，迄今在聯賽已攻9球，最大問題是他們往往未能把握好控制球賽的優勢。雖然2勝1和2負的聯賽成績不算太好，但落敗兩場，面對的對手是阿仙奴及紐卡素這兩支相當難打的球隊。

不過，有一點令我驚訝的是他們在比賽控球率排聯賽第2，僅次於領頭的曼城，但曼城善用控球的優勢，比熱刺多入4球。今季還有4支比熱刺場均控球率低的球隊，入球卻比他們多。首輪聯賽打和李斯特城就是一個很好的例子，證明控球率不能轉化成入球為他們帶來很大傷害，相信他們希望在這一點能有所進步。

今仗兩隊都需要力爭3分，皆因各自接下來的聯賽都十分難，曼聯需作客挑戰阿士東維拉，熱刺則作客面對白禮頓。我估計今場將以1球分勝負，此時此刻，熱刺的進攻球員似乎比曼聯更有機會把握靈光一閃的入球機會，所以我預計作客的熱刺將全取3分。