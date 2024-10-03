馬德里淪陷！皇馬輸畀里爾　西甲3隊攬炒

周四(3日)凌晨歐聯出現唔少意外戰果，西甲雙雄皇家馬德里同馬德里體育會都經歷惡夢之夜，皇馬作客0比1不敵法甲嘅里爾，各項賽事36場不敗走身告終；馬體會作客更慘吞賓菲加4蛋，連埋基羅納主場2比3不敵飛燕諾，係歐聯史上首次3支西甲球隊同日輸波。

皇馬今場有麥巴比傷愈先做後備，不過球隊表現差勁，完半場前卡馬雲加禁區內手球，約翰大衞操刀為里爾領先1比0。下半場皇馬換入麥巴比、莫迪歷等球星加強進攻，但連番攻門都把握唔到，最終以0比1落敗，各項賽事36場不敗走勢結束。

皇馬教練安察洛堤賽後表示：「我哋踢得唔好，呢個係體育比賽，輸係好正常。最傷感嘅係，球隊表現出嚟嘅印象唔好。老實講，今場受到嘅批評係完全合理，我哋有能力喺輸波入面學習，而且要盡快改善，因為周末又要比賽。」

皇馬嘅同市鄰居馬體會輸得更慘，作客0比4不敵賓菲加，教練施蒙尼賽後話：「責任喺我身上，球隊踢唔出我想做嘅嘢，不過我想正面咁諗，球隊之前一直做得好好，失準係比賽常見嘅事。恭喜賓菲加，佢哋踢得好出色，我哋每次犯錯都受到懲罰。」