U22聯賽開鑼　大埔主帥李志堅：會認真對待！

由港超聯賽會及足總合作，首季港超聯U22聯賽周三（2日）晚上正式展開，首日在將軍澳足球訓練中心（FTC）上演了兩場賽事，包括傑志對大埔、冠忠南區對港會，各隊皆派出不少一隊成員參戰。賽後「綠戰士」主教練李志堅和南區助教兼球員鞠盈智，齊齊分享對這項比賽的感受，認為對球員、球隊皆幫助很大。

頭場大埔派出比迪高、謝臣、林樂賢等，季初鮮有在港超亮相的球員，最終憑U22小將李樂謙梅開二度，以2比1反勝有畢頓、楊焯鈞等一眾球員坐鎮的傑志。「綠戰士」主教練李志堅賽後接受訪問，大讚U22聯賽屬於一個很好平台，並強調會認真對待：「我哋都會當係一個盃賽咁去打，始終一場比賽正選得11個，有啲球員喺港超可能踢得比較少。變相嚟到可以攞狀態，或者試下個功能性，畀我哋去認識佢，職業聯賽係需要有依啲比賽，唔係幾時有得練習呢？」

至於尾場方面，冠忠南區雖以1球不敵港會，惟比賽過程中卻派出不少一隊成員出戰，包括李小恆、陳嘉昊、趙聡悟及剛由東方加盟的中堅黃浩然等。值得一提，今季以助教兼球員身份留效的中場鞠盈智，亦有份落場，他相信這項賽事對球隊有一定幫助：「令年輕球員有多啲比賽去成長，尤其U22聯賽好多球員都踢緊一隊，相比超青聯水平會更好。同埋都畀到機會喺港超踢得少嘅球員，去保持番個狀態、信心，絕對係好事。」