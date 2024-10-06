全港羽賽　20歲吳英倫擊敗伍家朗首度封王

「全港羽毛球錦標賽」周日（6日）假灣仔伊利沙伯體育館舉行高級組決賽，香港20歲新星吳英倫於男單決賽以局數2：1擊敗賽事兩屆冠軍伍家朗，首度封王。

上兩屆賽事因疫情改於香港體育學院舉行，連續兩年均由陳延澤擊敗李卓耀奪冠，今屆賽事回歸新伊館上演，澳門賽冠軍及季軍得主伍家朗和吳英倫延續強勢殺入決賽。

30歲的伍家朗上月尾於澳門公開賽首度封王，這是他時隔1年半再次奪冠，終結香港和中國公開賽首圈止步頹勢。賽後他在社交平台透露心聲，稱今次帶着壓抑的心情來到澳門，即使自己是第2種子亦不敢抱太大期望，最後什麼都不想反而有意外收穫，期待「奪冠版圖」繼續擴大。

年僅20歲的吳英倫則在上月的香港公開賽打進8強，其後在澳門公開賽亦得第3名，世界排名升上生涯新高第46位。今場決賽兩人施展渾身解數，首局由吳英倫以21：19取勝，前香港一哥伍家朗第2局以21：18扳回一城。兩人決勝局繼續拉鋸，一度戰平13：13，最終吳英倫以21：17拿下勝利，生涯首度在此賽事奪冠。