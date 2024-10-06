港超聯　換帥首戰告負　李文恩：物色外國教練

日前宣布曾昭達卸任主教練、並以朱兆基為暫代其職務的理文，周日（6日）在「中銀人壽香港超級聯賽」以1比2不敵東方，會長李文恩賽後表示，有感「達Sir」承受太大壓力，決定讓對方暫時休息，並考取亞洲足協專業級教練牌照（Pro牌），又透露正物色外國教練接手。

「黃黑軍團」周中在「亞冠盃2」分組賽不敵淡濱尼流浪後，宣布曾昭達前往進修，卸任主教練，「李生」解釋由於對方帶領球隊爭取衞冕兼出戰亞洲賽，承受太大壓力，決定讓對方稍作休息，並考取Pro牌：「『達Sir』係個好勤力嘅教練，我好享受同佢一齊共事，只係今季除咗想衞冕聯賽冠軍，仲要應付『亞冠盃2』，可能對一個咁後生嘅教練嚟講，可能壓力太大啦，所以想畀佢休息吓，今季唔再接觸一隊工作，等佢進修完再作安排。」

展望未來，「李生」坦承球隊開季演出未如理想，盼望往後有所改善，挽回球迷的支持：「依家最緊要嘅，唔係要爭冠軍或者出線盃賽淘汰賽，因為我哋近幾場踢得麻麻，流失咗唔少球迷，所以想踢番好波畀大家睇，吸引番球迷欣賞理文嘅比賽，始終『Football without fans is nothing。』」

他又透露正物色外國教練接手，盼新教練能夠帶領球隊發揮應有水準，並預告會在季中針對中後場增兵：「我哋手頭上嘅候選人都係外國人，希望佢可以帶住隊波進步，因為球員有合約在身，唔係話換就換，所以最緊要係短期內提升隊波嘅化學作用；我哋1月會針對中後場增兵，希望做好防守先，而馬天尼斯雖然開頭表現似乎麻麻，但我有信心佢會愈踢愈好。」