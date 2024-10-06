港超聯　理文主場火併東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）重頭戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰東方。「黃黑軍團」今場派出李毅凱、黃俊皓扼守後防，保利臣在中場派牌，支援鄭兆均、安尼亞及羅沙攻堅，周子謙和胡晉銘先列後備，而艾華頓、黃威及保連奴不在大軍名單之中；至於東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍賀爾扼守中路，馬高斯、丹尼爾坐鎮中場，巴科爾負責攻堅。

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

4 立花稜也

7 保利臣

9 安尼亞

11 鄭兆均

13 李毅凱

16 顏樂楓 [C]

19 金旻奎

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

91 羅沙

東方正選：

1 葉鴻輝[GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

14 余在言

17 吳宇曦

21 丹尼爾

22 梁冠聰 [C]

23 馬希偉

27 馬高斯

30 黃梓浩

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

25 潘尚希 [GK]

2 周子謙

5 杜度

6 胡晉銘

12 羅焯熙

14 夏馬特

17 張憙延

18 鄧筵霑

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

31 翁煦濤

東方後備：

26 廖富源 [GK]

11 黃皓雋

16 梁振邦

19 亞歷斯祖

29 劉慶友

32 林衍廷

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（6日）重頭戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰東方。「黃黑軍團」剛剛易帥，自然希望重響勝鼓，擺脫低潮，但東方周中在「亞冠盃2」對廣島三箭後，獲得大量好評，士氣大振下，有力為主隊製造麻煩。（港台電視32、on.cc東網周日晚上6時同步直播）

理文日前在「亞冠盃2」敗予淡濱尼流浪後，宣布曾昭達前往進修，卸任主教練，由助教朱兆基暫代其職務。談到今場對手，隊長顏樂楓「光頭」認為雙方賽程頻密下，能否盡快恢復體力為一大關鍵，亦形容東方乃實力分子，球隊會全力應戰，大打爭氣波：「雖然今季第一次同東方交手，但佢哋人腳變動唔大，配合幾位出色嘅年青球員，實力上有增無減，再者東方近排演出穩定，鬥志好頑強，絕對唔易食，但我哋會畀心機，希望贏番場畀大家睇。」

另一方面，東方周中在「亞冠盃2」，主場以2比3不敵日職勁旅廣島三箭，贏盡球迷掌聲，但主教練盧比度（Chino）承認全隊消耗極大，會盡量作出輪換：「上場大家真係搏到盡，班球員賽後入到更衣室已經冇哂力，而且理文比我哋多1日休息，所以呢場會盡量做啲輪換，但球隊嘅陣容深度唔太足夠，要小心處理。」陣容方面，林衍廷因傷未能退出港隊10月大軍名單，預計上陣機會不大。

門將葉鴻輝則認為，目前全隊士氣依然高昂，有信心能盡快恢復體力，以較理想的狀態應付聯賽。談到「黃黑軍團」日前宣布易帥，「阿輝」認為對手級數毋庸置疑，呼籲隊友切忌鬆懈：「雖然理文周中喺『亞冠盃2』輸波之後換教練，但大家唔使諗咁多，做好自己就得啦，而且理文都有唔少個人能力強嘅球員，我哋一定要做好準備，應付對手嘅攻勢。」