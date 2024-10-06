比蘭莊臣入球停不了　 熱刺弗到漏派Ｗ送禮

周日(6日)晚英超壓軸戰，白禮頓主場對熱刺，近期3線作戰嘅熱刺銳不可當，各項賽事近5仗全勝，亦係球隊近3年半來首次5連勝，士氣非常高昂。反觀白禮頓連續4場聯賽失分，並且防線脆弱，恐怕難以抵擋對手強攻，熱刺客勝值捧。(Now 611及621周日晚11時30分直播)

熱刺曾於季初失準，幸好球隊根基深厚，已經恢復水準，並且愈戰愈勇，英聯盃、英超及歐霸盃3線作戰，取得5連勝，包括作客大炒曼聯3比0，上場歐霸盃半力出擊，仍然輕取費倫斯華路士，證明全隊球員狀態都非常勇猛。

雖然熱刺進攻主將孫興民有傷在身，上陣成疑，但另一位翼鋒比蘭莊臣腳風非常順，連續5場有波入，加上前鋒蘇蘭基近4次上陣入3球，攻力有保證，足以撕破白禮頓防線。

至於白禮頓走勢剛好相反，開季首兩場英超贏波之後，表現無以為繼，近4場聯賽只有3和1負，甚至主場對新升班球隊葉士域治都贏唔到，上場以2比4不敵車路士，上半場已經失4球，可見後防實在弱不禁風。此外，白禮頓近4次對熱刺，輸咗3次，明顯被對手食住，估計今仗亦惡唔出樣。

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