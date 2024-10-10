歐國聯鬥英格蘭前傳噩耗　希臘國腳巴鐸克泳池暴斃

希臘喺歐國聯對英格蘭前驚傳噩耗，上季仲踢緊英超嘅中堅佐治巴鐸克，周四(10日)被發現喺屋企泳池暴斃，終年31歲。呢位英格蘭出生嘅中堅因為啱啱傷愈，未有入選今次歐國聯大軍，希臘足總已申請喺今場比賽戴黑紗悼念，哈利馬古尼等英格蘭球星亦致哀。

據希臘傳媒報道，住喺英格蘭嘅巴鐸克老婆，周三(9日)同丈夫失去聯絡，心急如焚下通知巴鐸克位於雅典寓所嘅業主，結果發現該名國腳喺泳池暴斃，警方接報後到場調查，暫時未知身亡原因。希臘國家隊發聲明話：「我哋懷住極度悲痛嘅心情同巴鐸克告別，冇言語可以表達呢種傷感。」

現時效力彭拿典奈高斯嘅巴鐸克，整個足球生涯都喺英國度過，包括效力錫菲聯7個球季，上季球會由英超降班後先至轉去希臘落班。巴鐸克2022年入選希臘國家隊，今年3月歐國外對格魯吉亞亦正選上陣，不過佢喺呢場比賽受傷缺陣3個月，最近2次國家隊點兵都冇入選。

巴鐸克嘅突然離世令球壇悲痛，曼聯中堅哈利馬古尼喺社交網留下「RIP」同心碎圖案、同巴鐸克感情極佳嘅修咸頓球星獲加彼德斯亦表示「可怕的消息，安息吧！」前球會錫菲聯、諾咸頓、米爾頓凱恩斯、英格蘭足總都向巴鐸克家人致以慰問。