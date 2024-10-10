銀牌總決賽終極爭霸　永倫激鬥南華

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永倫和南華銀牌男籃決賽合演激戰，「黃金戰士」一度落後20分下，最終憑泰那「大心臟」三分「準絕殺」險勝，將戰線拉長至周四（10）晚假修頓場館舉行的附加賽，黃紅決戰終極爭霸。南華將力爭3年後重返巔峰，至於永倫更要挑戰自2018年後首個銀牌錦標，球迷不容錯過。（東網on.cc將於晚上8時40分直播，港台31台於晚上11時30分播映）

2018年冠軍永倫時隔6年重返銀牌總決賽，重遇當年對手南華，兩隊於新伊館上演精彩一仗。上半場南華表現強勢，領先多達20分，永倫則展現超強韌力，下半場成功收復失地。前3節只得2分的泰那第4節終於啟動「得分模式」，帶領球隊追平至67：67。南華憑安德拉低位單打蓋帝斯，再度超前1分。比賽剩餘最後13秒，南華已滿隊犯，負責最後一擊的泰那大可剷籃博罰，但他選擇運球至弧頂急停跳射，全場第一次命中三分球，助球隊以72：70反勝。

泰那是役雖然表現失準，三分球僅7射1中得16分，不過他亦貢獻8籃板、5助攻，加上第4節豪取14分，憑一己之力改寫戰局，成為「黃金戰士」反勝功臣。永倫中鋒蓋帝斯亦有壓倒性演出，打滿4節交出「超級雙雙」27分、22籃板。新兵余理洋在泰那「啞火」時挺身而出，成為球隊另一可靠得分點，攻入15分。南華方面，葉耀邦轟全隊最高21分，另有7籃板4助攻進帳，安德拉交出17分、19籃板，隊長曾湛元亦有12分、6助攻，3人同樣打滿40分鐘。

南華上半場防守奏效，領先20分令人眼前一亮，朱亮主力防守泰那亦很稱職，前3節只令他得2分。可惜球隊下半場陷入個犯麻煩，板凳深度不足令正選球員體能消耗太多，面對後備兵源充足的永倫，尾段顯得相當吃力。其實南華在最後2分鐘兩次博得罰球，可惜4球僅中1球，錯失了擴大分差的機會。球隊此戰罰球命中率為68％，比永倫的81%為低，這可能是因為永倫有「主場」聲勢助威。兩隊休息一日後回到修頓場館決出高下，冠軍誰屬令人期待！

永倫 Vs 南華賽事資料表

日期：10月10日（周四）

時間：8：40pm

地點：灣仔修頓場館

門票：正價90元；長者、學生優惠票60元