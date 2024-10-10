銀牌男籃中級組決賽　安青勇挫旭暉奪冠

銀牌賽男子中級組於周四（10日）假修頓場館上演決賽，安青憑梁子森、范浩雲和翟晉德出色發揮，最終以59：54擊敗旭暉奪冠，繼2021年後重登中級組冠軍王座。

安青開場展現活力，年輕球員翟晉德和梁子森助球隊取得主動優勢，隨後范浩雲兩次外圍投射搏得對手犯規，包括一次精彩「3+1」。雖然倪嘉仁早早錄得3次犯規，不過安青首節以18：13領先。

次節雙方愈鬥激烈，安青初段進一步擴大分差，隨後旭暉射手張峰碩連續命中2記三分助球隊「回血」，加上陳瑋霆多次挑戰對方顏色地帶得手追至25：30。惟安青的翟晉德一記剷籃得手，第二節戰成32：25，梁子森和范浩雲半場分別貢獻13分和9分，旭暉隊長張峰碩取得11分。

轉邊後，旭暉嘗試反撲，憑鄭敬峰追至1分落後，安青主將梁子森和翟晉德挺身而出，再度拉開比分。旭暉未有氣餒，隨著石港峰後仰跳投命中，第三節完追成41：43。

進入決勝節，兩軍互不相讓，旭暉一度追和比數，惟主力之一的莊智慧在餘下5分鐘時小腿抽筋被迫退下火線，安青梁子森連入2記中投戰成56：50。旭暉陳瑋霆最後反擊造出「2加1」，連同莊智慧在最後2分鐘回歸，惟未能成功反勝對手，安青最終以59：54勝出，勇奪銀牌賽中級組冠軍。

安青今場3人得分上雙，梁子森獨轟全場最高的21分，翟晉德和范浩雲各自貢獻12分。旭暉方面，隊長張峰碩取得全隊最高的17分，陳瑋霆交出14分。