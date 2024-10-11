香港隊　韋斯活首戰輸波　1球負列支敦士登

香港男子足球代表隊周五（11日）凌晨，出戰10月份國際賽期首場友賽，作客萊茵公園球場面對世界排名僅203位的歐洲小國列支敦士登。新帥韋斯活今場首次正式領軍，惟未能取得好開始，港隊最終以1球僅負對手，下周二（15日）將返回香港大球場迎戰柬埔寨。

港隊在「新人事、新作風」下，今場排出4-4-1-1陣式，由隊長葉鴻輝把守最後一關，陳晉一、周緣德分任兩閘，費蘭度客串中堅與鐘樂安扼守中路，余在言、顏卓彬鎮守中場，潘沛軒、孫銘謙連同攻中祖連奴，支援安永佳攻堅。至於列支敦士登則起用3-5-2陣式，現役國家隊入球記錄保持者尼高拉斯夏斯拿，與前意甲兵馬素布曹齊齊擔正。

在約300名球迷親赴現場打氣，加上世界排名比對手高出46位，港隊甫開賽一度反客為主，12分鐘余在言前場搏得罰球，費蘭度直射角度太正。2分鐘後安永佳右路傳中，余在言撞射無功而還。不過港隊在16分鐘先告失守，堅度連過兩關後傳入中路，尼高拉斯夏斯拿無人看管下射入，半場港隊落後1球。

易邊後落後的港隊加強攻勢，52分鐘陳晉一推順後左腳勁抽，被對方門將飛身撲出。港隊之後換入茹子楠，64分鐘更出現黃金機會，孫銘謙接應顏卓彬傳送，近門一射卻斜出。71分鐘余在言回後，祖連奴快腳一射又可惜中楣。史提芬彭利拿、吳宇㬢再接連後備入替，但港隊仍未能攻破對方大門，最終以1球僅負列支敦士登。