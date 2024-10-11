卡斯利「打機式」亂排陣　英格蘭出醜輸希臘

周五(11日)凌晨歐國聯B2組賽事，英格蘭主場以1比2輸畀希臘，看守領隊卡斯利亂排陣出事，佢「打機式」派出3個「10號仔」同時正選上陣，結果被對手輕鬆打爆，史上首次輸畀呢支世界排名48嘅球隊。希臘目前3戰全勝排榜首，英格蘭爭升班勢危。

卡斯利喺歐國盃後暫代修夫基執教，開局2連勝後表明想「坐正」決心，今仗對希臘佢就順從民意，盡用祖迪比寧咸、菲爾科頓同高爾彭馬3個進攻核心，配合布卡約沙卡同安東尼哥頓雙翼，呢個「3核」加無鋒陣喺遊機機可能行得通，但現實世界就攻守失衡，踢到一鑊粥。

英格蘭上半場搶攻，形勢稍為佔優，但攻門浪射居多，反而希臘適應後開始搵到門路，49分鐘柏夫列迪斯擺脫史東斯緊盯射入。英格蘭之後換入奧尼屈堅斯同蘇蘭基去「湧」，希臘83分鐘曾有反擊入波食詐胡。祖迪比寧咸完場前2分鐘遠射得手，以為幫英格蘭搶番1分，但補時4分鐘柏夫列迪斯「絕殺」，助希臘贏波。

卡斯利賽後亦「舉白旗」，承認「轉正」無望：「我哋作出新嘗試，希望主宰中場，不過結果係失望。輸波冇改變啲乜，我都係頂埋11月(國際賽)，之前一直傳我好大機會坐正，連我自己都驚奇，我想頂埋之後就返去教U21，當然英格蘭領隊係最好嘅工作，我唔會排除任何可能。」