新星爭上位搏命開火　德國搶韁半場夠贏波

歐國聯A3組第3輪焦點戰，波斯尼亞主場硬撼德國。波斯尼亞實力今非昔比，仲要靠老將迪斯高擔大旗就略知一二，德國自歐國盃後明顯有復甦迹象，而且佢哋最叻搶開局，半場客勝值得捧場。（周六凌晨2時45分開賽）

波斯尼亞都有心改革，名宿兼前多蒙特箭頭巴巴斯今年4月接手，亦召入唔少後生仔，可惜未見起色，佢上任後打咗4場，只得1和3負，其中3場食白果，毫無還擊之力。

近年波軍前中後都有3大骨幹撐住，分別係迪斯高、比真歷同哥拉辛拿斯，不過比真歷喺3月已宣布退出國家隊，就算迪斯高仲有貨交，但已經三張八，要佢老人家撐住都咪話唔辛苦。

另邊廂，德國雖然喺今夏歐國盃8強止步，但表現明顯重上正軌，隨住紐亞、卻奧斯、根度簡及湯馬士梅拿先後退出國家隊，一眾「日耳曼軍團」新星亦排隊上位，就算今次有達史特根、夏維斯、穆斯亞拿因傷落選，主帥拿高斯文仲有好多人揀，尤其係阿歷山大柏夫洛域、利維寧、莊拿芬貝卡特等，都希望趁機爭取表現，配合已上位嘅科利安華迪斯，攻力有保證。

睇翻德國頭兩輪錄得1勝1和，而且全部上半場已取得領先，可見佢哋擅於先發制人，加上下輪要惡鬥死對頭荷蘭，今場一定想盡快解決波斯尼亞，讓主力早啲休息備戰荷蘭，半場客勝捧得過。

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