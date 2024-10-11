踢法保守未必去盡 荷蘭半場細好路

歐國聯A3組，匈牙利主場對荷蘭，牌面上荷蘭勝望壓一，但匈牙利小組包尾要搶分，加上一向主場都有番咁上下，荷蘭唔係咁易咬得入，加上「橙衣兵團」歐國聯作客踢法唔會太進取，近4次半場全開1球或以下，轉捧1.5球半場細。（周六凌晨2時45分開賽）

荷蘭喺朗奴高文帶領下，今夏歐國盃殺入4強，可惜對住英格蘭，畀奧尼屈堅斯90分鐘入波輸1比2慘遭淘汰。之後9月兩場歐國聯，先大勝波斯尼亞5比2，再同德國踢成2比2，睇落入球能力唔錯，不過呢兩場都係主場出擊，球隊作客又係另一回事。

「風車國」喺歐國聯作客，踢法相對保守，近4次半場全開1球或以下，加上佢哋唔少球員都喺4大聯賽效力，包括隊長華基爾雲迪積克、馬菲斯迪歷特、加普及杜費斯等，相對正式賽事，歐國聯只係高級版熱身賽，球員未必去盡。

另一方面，匈牙利2戰1和1負，如果唔努力搶分，就會包尾直接降班，主場出擊當然唔會輕易放棄。事實上匈牙利近11場主場賽事，獲9勝2和保持不敗，雖然對手冇荷蘭咁強，但預料都會負隅頑抗，半場拉鋸機會高，半場細係熱門之選。

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