香港隊　改踢左中堅　費蘭度：享受新位置

剛作客以1球不敵列支敦士登的香港男子足球代表隊，周六（12日）早上趕返香港，備戰下周二（15日）對柬埔寨的主場友賽。當中上場客串中堅的費蘭度，表示自己相當享受這個新位置，又指適應上問題不大。

港隊周五凌晨作客萊茵公園球場鬥完列支敦士登後，是日早上球員已陸續返回香港，並乘搭隊巴前往酒店。惟補選入隊的杜度、史提芬彭利拿，連同主教練韋斯活、新任助教賀蘭特等一眾職員，則因機位不足，需要先到泰國轉機，預計同日中午才抵港。

主帥韋斯活上場首次領軍下，安排本身踢左閘的費蘭度客串左中堅，後者在落機後接受訪問，直言相當享受這個新位置：「幾新鮮，就算之前喺傑志試過踢左中堅，但只係幾分鐘。上場踢得好舒服，因為進攻嗰陣有更多機會用波，直接傳波畀中前場球員，我認為自己上場踢得幾好。」

改踢中堅意味着需要在防守上兼顧更多，惟以進攻見稱、年屆37歲的「費7」，卻稱不太擔心：「近年我都踢開左閘，防守上冇咩問題，加埋一班後防拍檔Leon（鐘樂安）、Oli（周緣德）同Shinichi（陳晉一），全部之前已經喺球會夾慣夾熟，又有『阿輝』（葉鴻輝）後面提場，令自己相當安心。」