麥巴比被控強姦接受調查　暗示PSG幕後搞鬼

法國球星基利安麥巴比捲入強姦醜聞！據瑞典媒體報道，呢位皇家馬德里前鋒被指喺上周四(10日)瑞典度假期間，喺酒店性騷擾及強姦一名女子，當地警方正進行調查。麥巴比隨後發聲明炮轟「假新聞」，更暗示即將同佢進行欠薪官司嘅舊東家巴黎聖日耳門(PSG)，係事件幕後黑手！

因傷未有入選法國國家隊嘅麥巴比，上周被影到同朋友去瑞典夜蒲，點知就捲入強姦風波。據瑞典報章《Aftonbladet》報道，一名女子喺上周六(12日)去醫院求醫，報稱2日前被麥巴比喺斯德哥爾摩中部一間酒店被麥巴比強姦，警方接報後派出警員同法醫去事法現場搜證。

麥巴比上周四被影到現身斯德哥爾摩，先去法國餐廳食飯，再到一間叫V嘅夜總會玩，而且入場人士都要交出手機，最後同朋友坐黑色貨Van返酒店，第2日(11日)就坐私人飛機返法國。瑞典警方發言人維克度未肯證實疑犯身份：「案件已交畀檢控官處理，我哋唔會有任何評論。」

25歲嘅麥巴比隨後喺社交網強烈反擊，分享呢單案件嘅報道並留言：「假新聞！！！」麥巴比更將矛頭指向PSG：「完全係意料之中，『咁啱』喺聆訊之前出現。」麥巴比所指嘅聆訊，係佢向PSG索償5,500萬歐元拖欠獎金同薪酬嘅官司，呢單官司周二(15日)會喺法國展開聆訊。