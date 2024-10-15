兩代馬術港將揚威海外　林立信莊詠戴銀掛銅

港隊馬術名將林立信（Patrick）與青年騎手莊詠（Fabiola）兵分兩路，分別在意大利和印度代表中國香港參賽，最終摘得一銀一銅的佳績，為香港爭光。

41歲的林立信上周日(13日)在意大利聖喬瓦尼因馬里尼亞諾出戰國際馬聯二星級場地障礙賽格蘭披治賽大獎賽（FEI San Giovanni CSI2* Grand Prix），比賽高度為1.45 米。他與拍檔Lopez One沉著應戰，展現出良好的默契。儘管面對來自11個國家地區騎手的激烈競爭，林立信和拍檔表現淡定，最終以零罰分和40.91秒的佳績獲得銀牌。

林立信過往曾多次代表港隊參加世界級比賽，其中最為亮眼的一役是2019年在泰國芭堤雅舉行的國際馬聯亞洲馬術錦標賽中取得團體金牌及三項賽團體銀牌。此外，他亦在多項中國際賽及運動會上屢獲成績，包括亞運會及全運會獎牌。林立信賽後表示：「這場高水準的國際賽事對我來說非常具挑戰性，我很榮幸能再次代表中國香港參賽。最重要的是不負所望，為香港帶來銀牌。在此，我要感謝中國香港馬術總會及香港賽馬會的支持，並感謝教練和家人的陪伴。我會繼續努力，為中國香港馬術隊爭取更好成績。」

至於青年馬術隊的騎手莊詠則前往印度邦加羅爾參加2024年亞洲馬術聯合會場地障礙青年盃 CSIY-B 比賽（AEF Cup CSIY-B Bangalore）。在教練莊佳里（Gary Johnston）的悉心指導下，她於上周六（12日）挑戰障礙高度1.15米組別，表現不俗，以零罰分和 79.90秒的成績獲得銅牌。莊詠亦曾在去年9月德國CSIJ-A基姆湖畔伊辛的青少年場地障礙賽中奪得冠軍。

亞洲馬術聯會場地障礙青年盃CSIY-B由印度馬術總會主辦，於印度邦加羅爾舉行。參賽者年齡在16至21歲之間，所有參賽騎手均由主辦單位提供馬匹，因此騎手只能在比賽前的有限時間內熟悉馬匹，這對騎手的技術提出了很大的挑戰。比賽吸引了來自亞洲多個國家的騎手參加，包括伊朗、緬甸、印度、泰國、柬埔寨、科威特、馬來西亞、烏茲別克、中國香港、中華台北和巴基斯坦，共有11個國家地區參賽。

年僅18歲的莊詠表示：「這次前往印度參賽確實面臨許多困難，特別是我對當地環境相對陌生。而且到達後只有有限時間了解一起比賽的拍檔 BB’s Navair 並努力建立默契，是今次比賽最大的挑戰。幸而牠願意和我配合，加上教練莊佳里的臨場指導，讓我能夠發揮出一貫的水準，最終為香港帶來一面銅牌，我感到非常榮幸！我要感謝中國香港馬術總會在整個印度比賽期間的協助和支持，無論是在籌備還是比賽過程中都給予了我很多幫助。同時，我也要感謝香港體育學院的支持。最後，我更加感激教練Gary一直以來的指導和鼓勵，儘管平時訓練時他很嚴厲，但正因為他的嚴厲，我才會有今天的成果。」