徐遠征盼挑戰NBA發展聯盟　首度參加球隊試訓

曾效力香港東方的前本地甲一聯賽球員、港籃代表徐遠征（Oliver），以NBA名將兼防守悍將賀列地（Jure Holiday）為標杆、並以「進步不能停」為口號自我勉勵，近年到美國訓練跟操有意挑戰海外聯賽，亦曾與奇利湯臣和保羅佐治等NBA球星切磋球技。而在他最近的一期日誌影片中透露，喜獲NBA發展聯盟（G-League）球隊山谷太陽（Valley Suns）垂青，到球隊基地進行了首次試訓，Oliver表示收穫不少好評，令他在追夢路上自信心大增。

NBA發展聯盟選秀會於當地時間約10月26日進行，而常規賽亦會於11月8日展開，徐遠征趕在開季前到亞利桑那州的山谷太陽（NBA鳳凰城太陽附屬球隊）基地，進行生涯第一次G-League試訓。Oliver在試訓後表示：「現場有約100人，我在其中算是發揮得不錯，全場防守、領防以及後場各種對抗都有表現出來。讓我驚訝的是，在試訓過程中有將近10幾個球員主動與我交談，說見過我的防守，而球隊教練讓我多打了一會，也說喜歡我防守的方式，總結來説第一次（試訓）是好的體驗和經驗。」

徐遠征對挑戰G-League這個高水平舞台充滿自信，直言一至兩年後終會達到這個目標：「我已經對位過許多NBA球員，在防守上也發揮得不錯，所以我已經完全準備好在這個水平競技，甚至有信心防守一些世界上最好的球員。」事實上，Oliver曾與包括奇利湯臣和保羅佐治在内的多名NBA球星、以及美國D1強校切磋球技，更長時間與專業訓練師「學習」，他亦找到自己在球場上的定位：「以『強化版』防守的塞爾特人球員Payton Pritchard為模板，每場（上場）15至20分鐘，盡力在防守上以及在外圍投射做貢獻。」

徐遠征近年在社交平台相當活躍，追隨賀列地的「腳步」，大部分影片以防守為主，並鼓勵自己「進步不能停」，但卻引來不少「Haters」的質疑，留言他的目標「不切實際」，Oliver對此回應道：「有意思的是，每當你愈接近這個目標，就會有愈多『黑粉』，會有人試著限制或者詆毀你，說一些話去干擾你的進步，但我有一個非常正能量的團隊在支持著我，這對我鼓勵很大。」他引用一本名著所言補充道：「當你真正想要一個東西，並且付出心血去得到它的時候，宇宙會形成一股力量，幫助你達到你的目標。」

值得一提的是，NBA發展聯盟已經有兩個亞洲面孔，分別是來自香港的大衞穆卡（David Muoka）及日本的富永啟生，二人分別效力拓荒者附屬球隊撕裂之城混音，以及溜馬附屬球隊印第安納瘋蟻。