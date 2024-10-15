大坂直美時隔6年再來港　落實出戰WTA網賽　

擁有四個大滿貫錦標的前世界「一姐」大坂直美(Naomi Osaka) ，將於本月底來港爭逐香港網球公開賽2024，今次是大坂直美榮升做媽媽後，首次來港，也是繼2017年參加「香港網球賽」及2018訪港後，再臨香港與球迷見面。

大坂直美是四次大滿貫單打冠軍，分別在2019年和2021年贏得澳網，以及在2018年和2020年贏得美網，亦在印地安泉、北京和大阪贏得另外三個冠軍。大坂直美是首位贏得大滿貫的日本球手，亦是首位達到世界第一的亞洲球手，她在2019年1月成為世界一姐並保持21週。

此外，賽會亦公布20歲的舒奈達(Diana Shnaider)會加入戰陣，她是世界排名前16名中最年輕的球手，今年已在華欣、巴特洪堡和布達佩斯贏得三個巡迴賽冠軍，以及在WTA 125巴黎冠軍賽獲勝。舒奈達在巴黎奧運與安祖娃(Mirra Andreeva)搭檔贏得女子雙打銀牌。作為WTA年度最佳新人大熱人選，舒奈達正經歷一個精彩賽季。

至於目前單打世界排名38位的普達普娃(Anastasia Potapova)也落實參戰，她是兩項WTA單打冠軍得主，分別贏得2022年伊斯坦布爾賽及2023年上奧地利州林茨賽。她亦是三項WTA雙打冠軍得主，分別贏得2018年莫斯科賽、2019年洛桑賽和2022年布拉格賽。她去年6月達到職業生涯單打最高排名第21位，及在2022年12月達到雙打最高排名第40位。普達普娃曾是青少年世界第一，並贏得2016年溫布頓賽青少年女單冠軍。

今屆賽事可謂猛將如雲，早前已公布的參賽球手，包括衛冕冠軍費蘭迪絲(Leylah Fernandez) ；兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐施蒙娜(Simona Halep)；英國一姐波爾達(Katie Boulter) ；溫網八強的中國球手孫璐璐(Lulu Sun) ；前美網冠軍英國的華度加奴(Emma Raducanu) ；巴黎奧運網球混雙銀牌得主王欣瑜；中國新星袁悅、王曦雨。中國香港隊代表包括張瑋桓和王康怡，將在主場迎戰世界級好手。一眾頂尖球手將競逐25萬美元獎金。這項WTA 250賽事將於10月26日至11月3日在維園舉行。