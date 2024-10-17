杜曹豪言用進攻戰術　超級電腦預測入世盃三甲

英格蘭足總正式宣布杜曹成為「三獅兵團」候任新領隊之後，呢位51歲德國名帥出席記者會，豪言會採用進攻戰術，為球迷帶來驚喜，要以悅目踢法爭奪2026年世界盃冠軍。英國《太陽報》引用超級電腦分析，指英格蘭由杜曹執教，可以超越修夫基領軍參加2018年世界盃獲得殿軍成績，意味起碼有季軍，甚至打入決賽。

英格蘭過去8年喺修夫基執教下，被指踢法太保守及沉悶，導致近2屆歐國盃決賽同冠軍擦身而過，杜曹計劃進行全盤改革：「我哋應該踢進攻足球，咁先至係英格蘭足球嘅本質，亦係最適合目前球員嘅踢法，因為佢哋都係踢緊世界最佳聯賽英超，同時可以令球迷睇得更興奮。」

杜曹大讚英格蘭人腳陣容年輕，充滿爭標欲望，可以不惜一切去奪取冠軍，現時最重要係制定一套有效戰術，發揮球員最大潛力。杜曹同英格蘭足總簽18個月合約，要等到明年1月1日先至正式上任。

英格蘭喺修夫基執教下，踢2屆歐國盃都屈居亞軍，至於2屆世界盃分別獲得殿軍及8強，超級電腦分析指杜曹帶領英格蘭出戰2026年世界盃，可以超越修夫基執教嘅世界盃最佳成績，意味最少有季軍。