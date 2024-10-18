「六冠王」表演賽拿度輸波　笑住離場

上周在社交平台正式宣布掛拍的網壇傳奇拿度，周四亮相沙特阿拉伯舉行的「六冠王」表演賽，與西班牙小天王艾卡華斯爭逐兩盤後落敗，仍然笑容掛面，反觀贏波的艾卡華斯則有點落寞。

自從拿度去年透露「今年將會享受比賽地退役」，能夠遇上「泥地王」比賽就真是「睇一場少一場」，而這個沙特首次舉辦的「六冠王」表演賽，也將是拿度告別網壇前的僅有賽事，就連巴西足球巨星尼馬都來撐場。

已落實下月為西班牙出戰台維斯盃決賽作為生涯告別戰的拿度，今仗面對21歲的艾卡華斯以直落兩盤3比6、3比6告負，無緣躋身決賽，他賽後形容今年已奪得法網及溫網冠軍的艾卡華斯為「動物」，並承認自己未發揮到最高水平:「我來這裡沒有太大壓力，我只想在此玩得開心。我知道自己要與比我好得多的球員比賽，因為他們正參加着職業賽。」

至於艾卡華斯則表示，知道沙特球迷希望拿度可以取勝，「這是有點悲傷，對我來說並不是真正舒服的時刻，當然我真是很想贏。」面對住自己的兒子偶像、心中最敬佩的球員，艾卡華斯直言心情很矛盾:「當你踏入球場，就是沒有朋友、沒有偶像，但我認為現在是他的時刻。」

艾卡華斯躋身「六冠王」決賽，將與「世一」意大利的仙拿爭奪王座，仙拿是以6比2、6比7(0-7)、6比4擊敗塞爾維亞球王祖高域晉級。拿度將與祖高域爭逐季軍戰，這對經典對戰將是另一焦點。拿度在下月的台維斯盃將很大機會夥拍艾卡華斯出戰雙打，他們早前於巴黎奧運也曾合作。