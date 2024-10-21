提前收咧！大坂直美背傷困擾　宣布退出香港網賽

中國香港網球總會周一（21日）晚上宣布，原定來港參賽的四屆大滿貫錦標得主大坂直美（Naomi Osaka），因受背傷困擾，遺憾提早結束今年賽季，並退出香港網球公開賽2024。

大會表示，雖然該日本網壇名將未能在球場獻技，但仍然會如期前來香港，於公開賽期間出席各項活動與香港球迷見面。大坂直美：「非常遺憾未能參與今屆香港網球公開賽並提前結束餘下的賽季。我很喜歡這個香港的比賽，儘管今次未能參與其中，但我會如期前來香港，並非常期待再次與球迷見面。今屆賽事參賽陣容鼎盛，我祝願所有球手一切順利。」

中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnston對大坂直美未能參賽感到非常失望，惟明白傷患在運動競技中無可避免，祝願她早日康復重返賽場。

WTA 250賽事「香港網球公開賽2024」於10月26日至11月3日假維園舉行，其他出席今屆賽事的球手包括衞冕冠軍費蘭迪絲、兩屆大滿貫冠軍、前世界一姐施蒙娜、英國一姐波爾達、前美網冠軍華度加奴等。