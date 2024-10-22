對理文心存感激！陳嘉豪：傾盡全力去守護

上個球季理文以聯賽不敗成績，首度稱霸港超聯，作為門將的陳嘉豪絕對功不可沒。踏入效力理文的第5個球季，「嘉豪」明言會傾力去守護「黃黑軍團」冠軍球隊的稱號。

於2020至21球季由元朗轉投當時成立僅3年的理文，陳嘉豪表示球隊的理念和方針，乃當初投效的關鍵因素：「初初都知道理文目標係衝擊本地盃賽同埋聯賽冠軍，所以當元朗宣布退出港超，咁啱嗰陣理文要搵個龍門，我都冇考慮太多就加盟喇。加上老闆『李生』（李文恩）喺支援球員方面投放好多資源，就好似幾年前未普及球員統計數據嘅時候，理文已經開始着重分析球員數據，例如引入GPS系統，去分析球員走動、落地起身嘅反應速度、撲救強度、各樣體能表現，每次練波同比賽前後，教練團都花好多功夫收集資料，畀我更加了解自己，球員訓練管理方面係好專業。」

由初出茅廬到成為冠軍球隊的頭號門將，上季聯賽全勤上陣20場的「嘉豪」相當感謝理文的賞識，並對前主帥曾昭達給予機會心存感激：「當年喺元朗冇乜正式比賽經驗，係『達Sir』（曾昭達）畀我喺港超嘅第一季有出場機會，佢同我喺元朗合作嘅時候攞過『高級組銀牌』，直到喺『達Sir』牽線下加盟理文呢支球隊，之後一齊挑戰聯賽冠軍，上季最終成功捧盃，甚至入選咗港隊名單，『達Sir』令我職業生涯得到好多，真係好感激可以遇到佢。」

「嘉豪」提到球隊上下關係融洽，除了在賽場上的榮譽外，4年間更收獲了無可取替的兄弟情誼：「當初加入嗰陣，我同『光頭』（顏樂楓）踢緊嗰班年紀差唔多，話題相近自然就玩得埋，而且教練團包括『達Sir』在內，都好願意同球員傾訴分享、一齊討論，成班兄弟由港超打拚爭冠，去到踏足亞洲賽，呢幾年之間有好多難忘嘅回憶。」

經歷2022至23球季的「天王山之戰」遭傑志迫和，與冠軍擦身而過，到上季聯賽不敗封王，理文今季承受着衞冕的期望及前所未有的壓力。「嘉豪」直言今季爭取衛冕絕非易事，表示自己心態上有不少的轉變和成長：「我為球隊而驕傲，上季基本上冇乜喺中下游球隊度失分，做到『不敗封王』係唔容易嘅事。今季可能開得唔算太順，頭幾場成績唔理想，令到大家信心有少少動搖。但係我相信作為爭標球隊，喺面對成績起伏方面，要更加強化自己個心態，繼續調整表現，集中爭取喺以後嘅比賽贏波，呢個係強隊要保持嘅心態，用行動證明理文係一支爭標球隊。」

他強調會以外界的期望作為推動力，但會時刻提醒自己，保持平常心面對：「作為守門員，落到場係唔容許有犯錯嘅空間。但首先唔好畀緊張同擔心嘅情緒影響，學識承受壓力，有時越諗住唔好犯錯，反而會弄巧反拙。即使出現失誤都要接受，最緊要係跟住落嚟點做番好每個動作，保持檢討同進步。我同『09』（梁興傑）、『Cyrus』（潘尚希）之間都會互相提點。」

理文於「亞冠盃2」戰皆北，「嘉豪」表示未有意志消沉，球隊上下仍然相當渴望爭勝，而自己會盡力為球隊搶分，突破現狀：「確實我哋同曼谷聯嘅實力上有差距，預計到今場會係好大挑戰，希望可以喺主場偷到雞，幫球隊喺『亞冠盃2』攞到分，今場波我都係以『Clean sheet』為目標，期待同佢哋交手，我哋會踢場好波畀球迷睇！」

【陳嘉豪檔案】

出生日期：1996年1月27日（28歲）

身高：1米81

司職：門將

球衣號碼：28