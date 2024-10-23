丹恩奴域：蔚山勢打開「勝利」之門

蔚山HD及神戶勝利船都有能力衝擊今屆亞冠盃冠軍寶座，所以今場賽事相當關鍵，特別是蔚山HD如今還未取得任何分數。

由金判坤執教的蔚山HD，於首輪分組賽主場以0:1不敵川崎前鋒後，上輪作客日本更加以0:4大敗於橫濱水手的腳下。然而，我認為他們在這兩場賽事中，其實值得取得分數。

蔚山HD的防守需要表現得更加緊密才可，他們最近於本土聯賽的防守表現相當不錯，前線亦要同樣地加強把握力及展示出自己的質素。

我認為耶高卡尼路及周敏圭，將會是蔚山最大的入球威脅，雖然有機會只有其中一位打入正選陣容，但攻擊型閘位球員李明載於上前助攻時，亦有可能帶來十分大的危險性。

神戶勝利船首輪分組賽作客悶和武里南聯0:0後，上輪主場以2:1擊敗了FC山東，成功交出反彈表現。不過，我相信他們的表現欠缺說服力。

勝利船需要派出最強陣容，不要作出輪換，所以大迫勇也及武藤嘉紀將要正選上陣。但由於他們現正追逐日職冠軍，這也令先正選容出現不確定的因素。

前鋒宮代大聖及佐佐木大樹在兩輪分組賽都正選出擊，如果大迫勇也及武藤嘉紀未能打入正選陣容的話，我預期他們二人今仗的表現將會十分關鍵。

今仗將會是一場令人興奮的球賽，我認為為期兩個星期的國際賽檔期，將會為蔚山HD球員帶來急需的休息時間，這亦是我預計他們今仗可以擊敗神戶勝利船，打開今屆亞冠盃勝利之門的原因。