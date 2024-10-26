高級組銀牌　理文遇均業北區爭晉級

【東網按次收費直播】

由於東方對冠忠南區一仗延期舉行，周日（27日）僅上演一場「高級組銀牌」8強戰，由理文在大埔運動場面對均業北區。兩隊上周在聯賽交手，北區半場一度與「黃黑軍團」踢成平手，加上後者周中要兼顧亞洲賽，體能存在隱憂，今場再遇賽果難料！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

理文於周四（24日）的「亞冠盃2」分組賽以1球憾負曼谷聯，下半場李毅凱因傷退下火線，暫代主教練朱兆基表示會視乎情況作出陣容調動：「睇呢一兩日『阿凱』（李毅凱）個恢復情況點先，後衞方面我哋仲有馬天尼斯同杜度可以上陣，人腳上相信應付得到。」同時，「朱基」又強調球隊於本地賽及亞洲賽上同樣重視：「當然周中輸咗之後，我哋更加想贏波，畀球員加強番信心，盃賽上我哋都一樣會全力以赴，以晉級為目標。」

雖然面對一周三賽的壓力，相隔半年傷愈復出的杜度卻未見疲態，他認為自己和球隊最近的表現有所提升，勢可克服密集賽程：「4日之內踢足兩場90分鐘，以咁耐無踢嚟講，整體上踢得算唔錯，體力上又應付得到，我都好開心可以重返球場。近排睇得出球隊動力多咗，大家都進入番狀態同比賽節奏，跟住落嚟幾場波，有信心可以畀球迷見到理文份爭勝心同鬥志！」

北區上周雖在聯賽1比4不敵理文，主教練鮑家耀認為球隊表現不算太差，今場會以晉級為目標：「上場喺守轉攻做得唔好，經常斷纜。但淘汰賽咩都有可能，戰術都冇大分別，會做好防守先，信心一定有。」理文周中雖剛出戰亞冠賽事，但「鮑Sir」相信球隊不會因此佔太大優勢：「對方有足夠嘅人替換，加上有好多高質素同埋經驗球員。」

至於上場踢足全場兼擔任隊長的韋健豪（Marco），則指球隊最終雖然大敗，但能夠踢出賽前部署，期待今場可以做得更好：「上場去到比賽75分鐘前仲係平緊手，我哋想贏所以壓前咗，但體力下降，導致防守鬆懈同出現失誤。不過係一個好好嘅機會，畀我哋改善缺點。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：2.周子謙 19.金旻奎 5.杜度 4.立花稜也

中場：7.保利臣 6.胡晉銘 14.夏馬特

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 6.葉卓文 5.費利皮爾 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：2.波比 22.劉君正 8.肯迪 11.古杜拉

前鋒：7.舒拉普