會長盃劍擊錦標賽　重劍「一哥一姐」方凱申佘繕妡分途奪冠

會長盃劍擊錦標賽周六（26日）起一連兩日於香港公園體育館舉行，首日先演男、女子重劍項目。方凱申近期狀態回勇，是日過關斬將連番告捷，殺入決賽後遇上港隊隊友何瑋桁，最終以15：7力壓對手稱王，成功衞冕。至於女子組則由香港「一姐」佘繕妡擊敗14歲新星李懿穎強勢封后，賽後直言希望新一季能夠挑戰自己，努力站上大賽頒獎台。

本地男子重劍排名高踞榜首的方凱申，今日先後以15：3、15：10、15：8及14：9連挫對手。其後與4強迎上首圈以15：14擊敗徐家煥（男子青年重劍世界排名第5位）的黃至晧，因對手中途被判黑牌，方凱申以4：3坐收勝利晉級決賽。最終戰與賽事頭號種子、港隊隊友何瑋桁碰面，後者剛於巴黎奧運後第1擊的康文署公開劍擊錦標賽中衞冕，來勢洶洶。方凱申中段主動搶攻，一度打出8：0攻勢拉開差距，雖然其後何瑋桁發力連追5分，但局勢未被扭轉，方凱申最終以15：7強勢捧走冠軍獎盃。

女重方面，本地「一姐」佘繕妡於分組賽出發錄得5勝1負，以小組首名出線。淘汰賽直入32強，其後以15：1、15：7、15：5及13：9一路殺入決賽，爭標對手為年僅14歲的新星李懿穎，後者分別在8強和4強勇挫本地排名第12位的方心和第13位的吳卓輶。兩人在決賽呈拉鋸持久戰，佘繕妡憑經驗壓倒對手，戰滿3回合後以9：4勝出，實現連續三屆賽事封后。