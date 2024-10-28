奧運精英運動員與民同樂　李思穎：相信自己

今屆巴黎奧運會及殘疾人奧運會曲終人散，港隊獲得歷史佳績。為讓市民更了解運動員征奧的心路歷程及傳承其堅毅意志，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港體育學院（體院）主辦的賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃（計劃）上周末舉辦了「奧運精英運動員分享會」。活動邀請了多位曾參與奧運及殘奧的體壇精英出席，與超過500名中小學師生近距離接觸，並與過千名市民見面交流。

首日活動於體院演講廳舉行，出席的運動員包括江旻憓（劍擊）、馬君正（滑浪風帆）和陳浩源（殘疾人羽毛球）與來自11間學校超過300名師生見面；第二場活動則於周日移師至沙田新城市廣場，出席運動員包括李思穎（單車）、石偉雄（體操）、劉慕裳（空手道）、梁育榮（硬地滾球）和陳浩源（殘疾人羽毛球），除了邀請過百名小學生及團體代表出席外，更吸引大批市民親臨現場一睹運動員的風采，了解他們背後所付出的努力和征途上的點滴；而運動員也可以近距離與參加者互動，傳播正能量。

曾三戰奧運的體操運動員石偉雄，以自身經歷寄語年青人要保持初心，勇敢追夢：「很感謝體院邀請，讓我有機會與更多的香港市民見面及親身分享我踏上奧運征途的經驗。今屆巴黎奧運是我逾20年體操生涯中最享受、最沒有壓力的一次，非常感激路上一直有家人、團隊及廣大市民的支持。我十分熱愛體操，雖然期間經歷過無數傷患和挫折，但只要堅持初心，我們都可以繼續追夢。」

首位完成奧運公路賽兼項場地單車全能賽的李思穎，明白失敗是成功的關鍵：「今次奧運帶給我很多東西，在公路賽我成功完成目標，但在場地賽卻未能如願發揮，結果不似如期，雖然賽後是十分失望和沮喪，但運動員的路不是一帆風順，遇到挫折是必經階段。我會將今次的經驗化成動力，繼續努力，做得更好；也希望我的分享可以為大家帶來啟發，在面對壓力和負能量時，也要積極面對，相信自己。」

東京奧運空手道女子個人形銅牌得主、現時世界排名第一的劉慕裳，今屆奧運因為沒有空手道的項目而無緣參加角逐獎牌：「回憶起奪得奧運銅牌一剎那的確令我感到非常興奮，但之後我並沒有停下來，繼續堅持訓練，參加一個又一個的世界賽事爭取最佳成績。運動員必須為自己訂立目標，接受不同挑戰令自己不斷進步。我經常在外地訓練及比賽，今天能在香港出席分享會實在難能可貴。我希望以自己堅毅不屈的精神，勉勵年青人做任何事都要保持正面的心態，為自己的目標而奮鬥。我亦希望大家能夠繼續關注香港精英運動員的發展，給我們更大的支持。」

今屆巴黎殘奧運奪銀的殘疾人羽毛球運動員陳浩源說：「很榮幸獲邀參與賽馬會『運動+』精英運動員社區計劃的不同活動，上月底與百多位中學生分享我作為學生運動員的故事，而這次就一連兩天出席分享會，與不同年齡層的觀眾見面交流，讓我有機會以自身經歷勉勵他人。能夠連續兩屆殘奧運都奪牌歸來，絕對是苦盡甘來的見證。感謝體院及背後團隊的支持，讓我和其他殘疾人運動員可以向香港和世界各地人士展示我們的能力。」

香港「劍后」江旻憓對出席首日於體院舉辦，面向中小學師生及團體代表的分享會感到興奮，她說：「我很高興能夠在體院分享我的故事，特別是向在場的小朋友和老師們分享。在體院的幫助下，我能夠雙軌發展，除了走上劍擊運動最高水平的舞台，甚至為香港贏得奧運金牌，也能夠繼續追求運動以外的學業，讓我成功轉型，並在另一個舞台繼續發光發亮。這對青少年及其家人來說是一個很重要的訊息，體育運動帶來的正能量和價值觀確實可以幫助我們實現人生的其他目標。」