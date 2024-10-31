魯列夫巴黎大師賽出局失控　球拍狂砸自己腳驚見血

俄羅斯球星魯列夫周三（30日）於巴黎大師賽32強賽，對陣阿根廷球手錫倫多奴（Francisco Cerundolo），比賽期間一度情緒失控，以球拍多次砸向自己左膝，最終以直落兩盤6：7（6）、6：7（5）落敗。

27歲的魯列夫目前世界排名第7，面對世界排名第29的錫倫多奴，他曾一度在首盤以5:2領先，但最終卻在尾段失利。隨後第二盤同樣在4比2領先情況下，無法維持優勢，最終被對手反勝。經過比賽中一連串失利下，魯列夫情緒失控，數次向觀眾席怒吼，在第二盤因未能成功擊球後，用自己的球拍重擊左膝七次，鮮血從膝蓋傷口流出，落敗後魯列夫更摔擲水瓶，這一系列激烈行為令外界擔憂其心理健康狀況。

魯列夫過去曾公開自己罹患憂鬱症，並承認有時在激烈的賽事中他無法控制自己的「情緒爆發」。魯列夫在上季ATP總決賽上就曾自傷，並在今季的杜拜公開賽中因對裁判的反應過激而被驅逐。

另外，世界排名第5的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）於巴黎大師賽爆冷次圈止步，名列第4種子的他在首圈輪空，32強對戰澳洲選手樸比連（Alexei Popyrin），首盤雖然轟出6個「ACE」，因為整場比賽出現多達14次的雙發失誤，最後以4：6、6：2、6（4）：7不敵對手，未能躋身16強。