外流港將　中超煞科日　安永佳「茹子」命運各異

中超周六（2日）煞科日同時上演多場激戰，其中港隊射手安永佳（Matt）連續兩場入波，帶領深圳新鵬城護級成功；相反另一港將茹子楠則在下半場領紅被逐，令梅州客家降班收場。兩人連同其餘中超兵包括陳晉一、孫銘謙等，預計將陸續返港，備戰11月份港隊對菲律賓、毛里求斯的兩場友賽。

來到中超煞科日，最緊湊當然是護級形勢，而兩名外流港將安永佳、茹子楠卻命運各異。其中前者繼上場對上海申花後，連續兩場入波，助賽前深陷降班區的深圳新鵬城，2比1反勝榜尾南通支雲；相反後衞「茹子」卻在下半場69分鐘，因蓄意踩人領紅，加上球隊尾段再有外援被逐，令梅州客家在9人迎戰下，1比2僅負山東泰山，最終更遭深圳新鵬城反壓，以2分之差排尾二，來季將會跌落中甲。

賽後入球功臣Matt接受當地傳媒訪問，對新鵬城成功護級感到興奮：「今季唔係踢咗好多場，但新教練鍾意我，今場仲畀機會我踢正選。最後自己嘅入波，幫到球隊取得重要3分，真係好開心。」至於爭標方面同樣鬥得激烈，港將陳晉一效力的上海申花，雖以2比1反勝成都蓉城，惟榜首上海海港主場5球輕取天津津門虎下，令申花1分之差飲恨，無緣奪冠。