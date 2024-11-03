港超聯　港會對均業北區　睇吓邊隊開齋先！

2024年11月03日 16:00
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    港超聯：港會 vs 均業北區
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）另一場賽事，由兩支聯賽未勝之師交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場硬撼均業北區。主隊派出李溢晉把關，薩拉沙及陳浩嘉控制中場，林智豐先列後備；北區方面，基拿美和韋健豪鎮守中路，肯迪從後派牌，古杜拉負責側擊，協助羅港威爭取入球。
    港會正選：
    95 李溢晉［GK］
    7 陳灝
    10 薩拉沙
    13 加斯特夫
    18 積施利 ［C］
    22 比提
    23 梁城祖
    26 羅素
    28 黎皚韜
    74 史加利
    99 陳浩嘉
    均業北區正選：
    1 龐焯熙 ［GK］
    2 波比
    3 基拿美
    8 肯迪 ［C］
    9 羅港威
    10 羅曉聰
    11 古杜拉
    22 劉君正
    23 韋健豪
    27 黃靖然
    29 簡嘉亨
    港會後備：
    27 艾斯亨利 ［GK］
    2 曾俊軒
    3 傅杜馬
    6 李俊諺
    19 申在鎬
    20 黃琛喆
    21 林智豐
    71 譚浚賢
    97 林澔希
    均業北區後備：
    16 張桂華 ［GK］
    4 李俊霆
    5 費利皮爾
    6 葉卓文
    7 舒拉普
    12 吳栢希
    14 何振廷
    18 戴子軒
    28 班哲文
    35 柏度哥斯達
    73 黃偉國
    82 凌柏賢
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）賽事，尾場由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。（on.cc周日下午4時30分按次收費直播）
    港會開季各項賽事7戰全敗，今場迎戰同樣在聯賽未嘗一勝的北區，門將李溢晉承認球隊受傷停困擾下，惡戰難免，但強調已準備就緒應付對方來襲：「波比同簡嘉亨速度快，好擅長後上助攻，而肯迪負責派牌，如果可以凍結佢，咁我哋攞分機會就高好多，而且港會場比較窄，應該會令佢哋用波冇咁舒服。」
    「阿嘴」又呼籲隊友調整心態，以免一落後便自亂陣腳，招致大敗：「其實最近幾場踢落唔太差，但失咗1球後就開始唔集中，搞到失多幾球，呢點一定要搞搞佢。」陣容方面，唐道碧和峇夏比需要停賽，對人腳調動構成影響。
    另一邊廂，均業北區剛在「高級組銀牌」8強，大敗予理文出局。今場返回聯賽戰線，面對同級對手港會，中場劉君正表示會全力爭勝：「球隊聯賽到而家都未贏過波，好渴望今場可以打出部署，用一場勝利，振奮下大家嘅士氣。雖然喺『菁英盃』曾經擊敗港會，但其實唔太能夠作準，始終佢哋作出咗唔少輪換。」另外，今季各項賽事已上陣6次的「君正」，又認為自己可以表現得更好，希望接下來的比賽能幫助球隊，盡量減低失球數字。