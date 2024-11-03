港超聯　港會對均業北區　睇吓邊隊開齋先！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）另一場賽事，由兩支聯賽未勝之師交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場硬撼均業北區。主隊派出李溢晉把關，薩拉沙及陳浩嘉控制中場，林智豐先列後備；北區方面，基拿美和韋健豪鎮守中路，肯迪從後派牌，古杜拉負責側擊，協助羅港威爭取入球。

港會正選：

95 李溢晉［GK］

7 陳灝

10 薩拉沙

13 加斯特夫

18 積施利 ［C］

22 比提

23 梁城祖

26 羅素

28 黎皚韜

74 史加利

99 陳浩嘉

均業北區正選：

1 龐焯熙 ［GK］

2 波比

3 基拿美

8 肯迪 ［C］

9 羅港威

10 羅曉聰

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

27 黃靖然

29 簡嘉亨

港會後備：

27 艾斯亨利 ［GK］

2 曾俊軒

3 傅杜馬

6 李俊諺

19 申在鎬

20 黃琛喆

21 林智豐

71 譚浚賢

97 林澔希

均業北區後備：

16 張桂華 ［GK］

4 李俊霆

5 費利皮爾

6 葉卓文

7 舒拉普

12 吳栢希

14 何振廷

18 戴子軒

28 班哲文

35 柏度哥斯達

73 黃偉國

82 凌柏賢

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）賽事，尾場由兩支聯賽未勝之師正面交鋒，港會坐鎮香港足球會足球場迎戰均業北區。（on.cc周日下午4時30分按次收費直播）

港會開季各項賽事7戰全敗，今場迎戰同樣在聯賽未嘗一勝的北區，門將李溢晉承認球隊受傷停困擾下，惡戰難免，但強調已準備就緒應付對方來襲：「波比同簡嘉亨速度快，好擅長後上助攻，而肯迪負責派牌，如果可以凍結佢，咁我哋攞分機會就高好多，而且港會場比較窄，應該會令佢哋用波冇咁舒服。」

「阿嘴」又呼籲隊友調整心態，以免一落後便自亂陣腳，招致大敗：「其實最近幾場踢落唔太差，但失咗1球後就開始唔集中，搞到失多幾球，呢點一定要搞搞佢。」陣容方面，唐道碧和峇夏比需要停賽，對人腳調動構成影響。

另一邊廂，均業北區剛在「高級組銀牌」8強，大敗予理文出局。今場返回聯賽戰線，面對同級對手港會，中場劉君正表示會全力爭勝：「球隊聯賽到而家都未贏過波，好渴望今場可以打出部署，用一場勝利，振奮下大家嘅士氣。雖然喺『菁英盃』曾經擊敗港會，但其實唔太能夠作準，始終佢哋作出咗唔少輪換。」另外，今季各項賽事已上陣6次的「君正」，又認為自己可以表現得更好，希望接下來的比賽能幫助球隊，盡量減低失球數字。