施蒙尼細仔入西甲處子球　三兄弟最強

周日(3日)晚西甲，馬德里體育會主場以2比0擊敗拉斯彭馬斯，主帥施蒙尼嘅細仔朱利亞諾演出搶鏡，並射入效力馬體會一隊以來首個入波，被指潛力更勝2位哥哥，「老施蒙尼」應該感到好欣慰。

現年21歲嘅朱利亞諾5年前由河床加盟馬體會青年軍，曾經被外借去薩拉戈薩、艾拉維斯，亦有份為阿根廷出戰今屆巴黎奧運男足，並射入1球，表現愈來愈成熟，所以今季獲馬體會留用，跟隨爸爸搵食。

朱利亞諾原本司職前鋒，為咗獲得更多上陣機會，不時客串右中場，包括今場以右翼姿態出現，並喺37分鐘接應長傳，突破越位單刀射入，比賽末段，馬體會由阿歷山大索洛夫射成2比0。

賽後西班牙傳媒大讚朱利亞諾表現，認為佢邊路突破能力強，將爸爸施蒙尼嘅快速反擊戰術，發揮得淋漓盡致，相信會逐漸奠定主力地位。

施蒙尼有3位兒子，都係前鋒，29歲大仔基奧雲尼施蒙尼現時效力拿玻里，但只屬於後備，上季意甲踢28場僅入1球，今季同樣只有1球進帳，表現低迷。26歲二仔基安魯卡踢緊西班牙第4級別聯賽球隊，更加難出頭，朱利亞諾成為施蒙尼家族最大希望。