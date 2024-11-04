意甲榜首勁旅拿玻里喺周日(3日)晚聯賽突然失準，主場以0比3大敗於阿特蘭大腳下，各項賽事6連勝走勢斷纜，亦係主帥干地教波生涯，第2次意甲主場淨輸3球。拿玻里現時已被第2位國際米蘭追至只有1分距離，爭標形勢大為緊湊。

拿玻里今季由干地接手領軍，表現勢如破竹，但今仗演出嚴重走樣，開賽10分鐘被阿特蘭大前鋒盧卡文射破大門。拿玻里原本有機會扳平，但麥湯米尼勁射中柱彈出，注定冇運行。戰至31分鐘，盧卡文射入世界波，領先至2球。

換邊之後，後備上陣嘅列迪古亦建一功，奠定3比0勝局，取得聯賽5連勝，為周四(7日)凌晨歐聯作客史特加壯行色。

賽後干地話輸得口服心服，指阿特蘭大係上屆歐霸盃冠軍，亦係今屆歐聯球隊，展現強大實力，拿玻里不敵對手，並非恥辱。干地教波生涯，遭遇第2次意甲主場淨輸3球，對上1次已經係2009年11月，當時佢執教阿特蘭大，以2比5不敵祖雲達斯。

另外，上季意甲冠軍國際米蘭憑拿達路馬天尼斯入波，主場以1比0擊敗威尼斯，落後拿玻里1分，雙方將於下輪聯賽交鋒，可能成為今季爭標最關鍵一仗。