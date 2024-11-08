蔡再懃歸隊　港籃11月亞盃外決選名單出爐

香港籃球隊將於11月尾出戰亞洲盃外圍賽，首戰將於11月21日作客中華台北，籃總周四（7日）公布港隊12人名單，主力蔡再懃歸隊，另外正於美國受訓的徐遠征亦在陣中。

2025亞洲盃外圍賽分3輪進行，分別於2024年2月、2024年11月及2025年2月上演，24支球隊分6組作賽。香港籃球隊與中華台北、菲律賓、新西蘭位於B組，2月香港對菲律賓及新西蘭分別以64：94及49：88告負，11月港隊將打兩場作客賽事，分別於21日對中華台北以及24日對菲律賓。

香港籃總今日（7日）公布12人名單，2月因傷及私事缺陣的蔡再懃、梁嘉顯和卜聿揚歸隊，另召來葉耀邦、鄧志恒和吳松峻，早前獲NBA發展聯盟球隊山谷太陽邀請試訓的後衞徐遠征亦將從美國回來陣中。

香港隊將於11月19日出發，完首仗後直飛菲律賓，11月24日完賽翌日返港。

比賽名稱：亞洲盃外圍賽2025 Window 2 Game 1

舉辦地點：中華台北

舉辦日期：2024年11月21日

比賽地點：Taipei Heping Basketball Gymnasium, Chinese Taipei (TPE)

比賽時間：19:00

比賽名稱：亞洲盃外圍賽2025 Window 2 Game 2

舉辦地點：菲律賓

舉辦日期：2024年11月24日

比賽地點：Mall of Asia Arena, Philippines (PHI)

比賽時間：19:30

名譽領隊：施維雄、陳瑞添、陳少煌、游永強、鄭啟明、錢濤、黃耀建、柳宇昂、沈聰

總領隊：莫耀強

領隊：蔡啟新、周致人

教練：趙永良

助教：黃志明

助教：李琪

物理治療師：林嘉晉

球隊職員：周俊灝

球員：楊瑞鴻 1、梁兆華 6、韓天次 8、楊睿騏 10、吳松峻 11、卜聿揚 13、鄧志恒14、梁嘉顯 23、徐遠征 24、蔡再懃 27、惠龍兒 33、葉耀邦 35