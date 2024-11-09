徐遠征美國特訓4個半月　周六回港備戰亞盃外

遠赴美國進行高強度訓練、盼挑戰NBA發展聯盟（G-League）的徐遠征（Oliver），近日宣布回歸香港隊續戰亞洲盃外圍賽第二輪賽事，並表示會盡力發揮自己所長，期望能幫助球隊至少贏取一場勝仗。

徐遠征周六（9日）早上抵返香港，當晚即出席球隊訓練，惟他受時差影響頗顯倦容：「在飛機上沒睡太多時間，不過今日主要是跟大家互相熟悉，所以問題不大。」Oliver前往美國專注訓練至今歷時4個半月，更曾與奇利湯臣、保羅佐治和Brandon Ingram等NBA球星切磋球技，令個人全方位得到進一步強化：「經常跟高水平球員練習對抗，自己的攻防能力自然就會提升，而且與NBA球員打球是一段很好的經歷，從他們身上獲益良多。」雖然早前未能進入G-League選秀，但他表示來年仍有機會，將會繼續接受挑戰，近期亦會放眼投身海外聯賽。

徐遠征曾於今年2月代表港籃出戰亞盃外首輪賽事，惟球隊先後不敵菲律賓和新西蘭，對於今次再為港隊披甲，他承諾會以必勝的心態應戰：「落場做好我擅長的防守，『hustle plays』，與隊友建立良好溝通，三秒區制造得分機會，這些都在我的能力範圍之内，希望以經驗幫助大家。」他續道：「之後的兩場比賽絕對『有得打』，最重要是大家做好準備，落到場全力以赴。」Oliver亦坦言有一段時間沒有在香港跟操，故未來一兩個星期與隊友培養攻防默契的訓練很重要。

對於今次亞盃外目標，徐遠征直言沒有太大的個人目標，只想一心幫助球隊取勝：「之前都有與中華台北和菲律賓這兩支球隊交手，對於他們的人脚和打法都相對熟悉。不過，今次的兩場作客旅程實屬不易，如果可以先贏到一場，對我們的士氣而言最好不過，所以目標希望可以贏到至少一場。」