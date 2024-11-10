艾摩廉周一成「魔」　三招激活曼聯

魯賓艾摩廉將於周一(11日)正式成為曼聯領隊，佢已經對紅魔鬼球員表現有一定了解，尤其球員入球數字偏低係佢最唔滿意嘅地方，亦係球隊成績一落千丈嘅最大原因，據悉，魯賓艾摩廉準備「艾3招」，希望改變球隊文化及現時呆滯不前嘅局面，幫曼聯盡快回復「魔性」。

第1招 禁般奴費南迪斯浪射

魯賓艾摩廉認為中場隊長般奴費南迪斯經常浪射，必須改變呢個壞習慣，否則將會出售佢，就算兩人屬於葡萄牙同胞，都冇面畀。

般奴費南迪斯今季水準非常飄忽，既可以貢獻美妙助攻，但亦經常亂射門，導致球隊失去控球權。般費今季英超32次射門只入1球，可見佢浪射情況非常嚴重。消息人士指魯賓艾摩廉已經發現呢個問題，將會要求般費改變踢法，減少無謂射門，提升入球效率，如果做唔到，將會被打入冷宮，甚至出售。

事實上，魯賓艾摩廉成為曼聯新帥之後，好可能簽入多位士砵亭愛將，明夏「大換血」放棄般奴費南迪斯，並唔出奇。

第2招 轉踢進攻足球回復魔性

未計今輪對李斯特城，曼聯聯賽入9球排英超尾三，只比8球嘅水晶宮同7球嘅修咸頓多，入球轉化率喺6.4%，即係射波轉化成入波嘅比例極低，排尾二，黃金機會入球率19%，更排全個英超包尾。

艾摩廉要解決攻力問題，簡單就係要徹底改變戰術及球員進攻思維，從佢帶領士砵亭歐聯4比1大炒曼城睇到，佢嘅「343」或「3421」陣式或者可以為曼聯帶嚟轉變，尤其今季新簽嘅後衞馬菲斯迪歷特，同防守中場曼紐爾烏加迪都完全適應三後衞踢法，只要艾摩廉明確向球員指示戰術方向，唔似坦哈格教咗2年半，混亂到班波都未知自己踢乜，咁就有機會重演費格遜當年「Attack! Attack!Attack!」嘅魔性。

第3招 U隊尋寶激活懶散中生代

現年39歲嘅魯賓艾摩廉，最鍾意提拔年輕球員，據知佢已經問會方攞咗近兩季U隊球員名單深入研究，喺財政緊絀同冇實際買人話事權下，艾摩廉打算提升幾名具潛力球員上一隊，除咗增加球隊活力，更為一班懶散嘅中生代，如拉舒福特及安東尼馬菲奧斯等帶來衝擊。

有指紅魔U18進攻中場占士史加隆及上季U21預備組射手艾芬韋治利，都係艾摩廉心儀嘅球員。當中艾芬韋治利今季已經被提升上一隊，現時着36號波衫，今年4月曾經喺曼聯大勝錫菲聯4比2一役上陣。至於占士史加隆季初喺U18賽事食出大四喜，唔少球迷已經喺網上要求將佢提升上一隊，增加球隊侵略性。