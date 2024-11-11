屯門騎術學校開放日逾5千人入場　體驗馬術樂趣

香港賽馬會屯門公眾騎術學校周日（10日）舉行開放日，吸引逾5500名市民入場。開放日是馬會成立140週年「與你並肩．昨天．今天．每一天」慶祝活動之一；同時慶祝學校成立30週年。

開放日精彩活動包括試騎小馬、參觀馬房、馬匹模擬器體驗、與迷你小馬合照、馬會青少年及殘疾人馬術隊的示範表演，以及由協辦機構康樂及文化事務署籌備的趣味攤位遊戲與精彩活動。馬會義工隊亦於開放日設立攤位，為參加者精心預備彩繪，令活動增添色彩。

馬會一直致力推動馬術運動發展，並成立屯門、鯉魚門及薄扶林（現正進行重建工程）三所公眾騎術學校，每年吸引超過6萬人次參與活動。其中在1994年啟用的屯門公眾騎術學校，現為香港最受歡迎的馬術活動場地之一，設有四座馬房大樓為約百隻馬匹提供居所；學校是馬會轄下規模最大的公眾騎術學校，不時舉辦各式各樣的課程、活動及參觀，為公眾提供接觸馬術運動的機會。同時，學校亦支持香港傷健策騎協會，為殘疾小童及成人提供治療策騎課程。

除了營運三所公眾騎術學校外，馬會亦成立馬會馬術隊、青少年、兒童及殘疾人馬術隊，與香港體育學院及中國香港馬術總會合作，培育中國香港有潛質的騎手。

由最初的賽馬及會員會所發展至今，140年來，馬會與社會一起茁壯成長，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。馬會以「與你並肩．昨天．今天．每一天」為主題，推出連串慶祝活動，標誌著馬會的重要里程碑，同時感謝香港市民與馬會一起致力建設更美好社會。