香港隊　米高意外落選　韋斯活：佢受傷要做手術

香港男子足球代表隊周一（11日）在將軍澳足球訓練中心舉行操練，備戰本月14日和19日，分別主場對菲律賓和毛里求斯的國際友誼賽，對於米高未有入選今期國際賽名單，「大港腳」主教練韋斯活表示對方受傷患困擾要做手術，無法候命。

雖然韋斯活曾提到除賽前操練外，其餘操練俱閉門進行，但是日仍然容許傳媒採訪。港隊首課操練有23位球員現身，僅得潘沛軒因處理家事，於稍後歸隊。

港隊今期國際賽徵召傑志年輕球員馬斐，而米高意外落選，引起外界關注，韋斯活解釋米高受傷無法候命，強調只要其他小將有好表現，未來皆有機會與「大港腳」一同操練：「米高手臂骨折要做手術，希望佢可以喺下個月復出；而馬斐之前友賽對廣西U20入兩球表現唔錯，佢要努力證明自己有能力打入最後23人註冊名單，其他後生仔只要踢得好，都可以同『大港腳』一齊練波。」對於梁諾恆同告落選，韋斯活稱對方近期出場時間不足，因而未獲青睞，加上杜度表現出色，值得入選，強調會挑選態度專業，給予球隊動力的球員備戰。

此外，對於除賽前操練外，所以操練俱閉門進行的原因，韋斯活強調一切僅為球員專心備戰：「菲律賓實力完全唔講得笑，有啲球員喺德甲、比利時同泰國等頂級聯賽踢波，唔易應付，所以想球員專心備戰。」

值得一提，近期有傳港隊助教，前理文青訓總監賀蘭特成為理文新任主教練，韋斯活僅表示：「希望佢會繼續留任，一齊合作啦。」