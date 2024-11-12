艾摩廉曼聯首日返工即開殺戒　雲佬慘被踢走

萬眾期待！曼聯新領隊魯賓艾摩廉周一(11日)正式開工，佢抵達卡寧頓訓練基地後獲球會一眾高層迎接，估唔到呢位葡萄牙少帥上任第1日即「開殺戒」！最近帶隊4場嘅看守領隊雲尼斯達萊冇得留低，曼聯宣布「雲佬」同3名教練被炒魷，將換上艾摩廉喺士砵亭嘅5名心腹助教。

39歲嘅艾摩廉由葡萄牙赴英行程廣受關注，英國時間周一中午坐私人飛機抵達曼徹斯特後，由警察護送去卡寧頓訓練基地。曼聯CEO貝拉達、體育總監艾舒禾夫同技術總監韋確斯都有現身迎接，曼聯官方社交平台X更寫上：「熱烈歡迎艾摩廉，呢度唔只係卡寧頓，仲係一個家。」

當艾摩廉成為曼聯大家庭新成員，傳奇球星雲尼斯達萊就被踢走，同艾摩廉會面後獲告知「冇預你」。曼聯官方聲明表示：「雲尼斯達萊永遠係曼聯傳奇，感激你嘅貢獻，奧脫福會歡迎你。」今夏回歸任助教嘅「雲佬」，多次表明想繼續留隊，任看守領隊4仗拎到3勝1和佳績，可惜最終冇得留低，同樣季前加盟嘅助教夏基同另外2名教練亦會離職。

艾摩廉喺士砵亭嘅5名得力助教，亦緊隨艾摩廉飛抵曼徹斯特，其中卡路士費南迪斯會成為曼聯「第2把交椅」。目前仍等待工作證嘅艾摩廉，會先進行曼聯官方訪問同安頓生活，雖然大半隊球員都返國家隊比賽，但仍有拉舒福特、哈利馬古尼、美臣蒙特、卡斯米路等球星留低，佢哋將會先率先同艾摩廉見面。