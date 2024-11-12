謝榮鍵出戰濠江GT盃　轉戰GT4力爭冠軍

香港車手謝榮鍵(Kevin)將會參加今個星期舉行的第71屆澳門格蘭披治大賽車，出戰大灣區GT盃(GT4)賽事，比賽將在11月14-17日進行。該位香港車手繼去年參加同一項賽事的GT3級別比賽後，今年將轉戰GT4級別冀再度挑戰冠軍。他將會與Team TRC車隊合作，駕駛由Contempo Concept所贊助的18號Mercedes-AMG GT4戰車出賽。

謝榮鍵今年在歐洲的比賽成績絕對不失禮，在著名的比利時斯帕24小時耐力賽(24 Hours of Spa)中，更獲得今屆賽事的組別亞軍；他在主力參加的英國GT錦標賽(British GT Championship)中亦成功拿下數站冠軍。這位近年主力於歐洲作賽的香港車手，不斷外出比賽吸收經驗，其實力與成績亦獲顯著進步。在完成在歐洲全季的比賽後，Kevin今個週末再次回到亞洲參加澳門的賽事，他期望在澳門狹窄的街道上，並重溫他在2019年於獲得大灣區GT盃冠軍的美夢，以勝利來為他今年的比賽作結。

澳門東望洋賽道是被公認為世界上其中一條最困難的賽道之一，這條長6.12公里的街賽道，以其極高速的長直路和蜿蜒曲折的狹窄山路而聞名。曾在2019年於東望洋封王的謝榮鍵，將憑著他的豐富比賽經驗，將其Merdeces-AMG GT4戰車的潛力悉數發揮出來。第71屆澳門格蘭披治大賽車的所有比賽均可透過官方網站及各電視台直播供全球觀賞。

GT盃(GT4)比賽日程

2024年11月14日，星期四

12:15-12:45，自由練習

2024年11月15日，星期五

11:00-11:30，排位賽

2024年11月17日，星期日

8:15-9:00，比賽（12 圈）