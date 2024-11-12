體院醫專簽署合作備忘錄　培育運動醫療人才

香港體育學院周二（12日）與香港醫學專科學院簽署合作備忘錄，「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓有份出席簽署儀式。

醫專主席梁嘉傑表示，香港現時的專科醫生培訓未設運動醫學專科服務，對照顧運動員需求有缺口，未來需要填補。體院主席鄧竟成表示，「今次合作將涵蓋三個範疇，包括第一，設立運動醫學培訓計劃，提高團隊專業技能。第二，雙方將合作舉辦研討會及工作坊等，以了解最新運動醫學趨勢和技術發展，第三將加強專業交流、技術應用和經驗分享，通過合作確保運動員可在安全科學環境中訓練和比賽，提升運動員表現，為港增光。」

體院運動醫學中心為運動員提供醫療支援，包括體格檢查、西醫門診、骨科門診、物理治療、中國手法治療、康復訓練、運動療法及運動按摩服務等，今次體院與醫專簽署合作備忘錄，旨在提升有關服務。剛於短池世界盃連續3站在200米自由泳奪金的何詩蓓表示，每星期都會抽血檢查身體指數，如指數有異常，營養師會建議她補充什麼食物，奧運期間更會陪同出賽，為她準備膳食。

張家朗則表示自己打劍多年有大小傷患，感謝體院物理治療師為他保養好身體比賽。說到巴黎奧運決賽的「大心臟」表現，張家朗笑言自己心臟十分健康，每年體院身體檢查都過關。

香港羽毛球代表隊總教練黃綜翰是日亦有出席活動分享經驗，上月初正式擔任此職的他直言：「工作内容轉變大，需要同時兼顧成年隊及青年軍，在過去几個星期努力適應，希望可以儘快接觸各方面人士，了解教練團隊的工作氛圍，以及重新策劃主力運動員未來的比賽周期。」黃綜翰補充道：「現階段港隊的主要訓練我會積極參與，之後的大部分時間會處理其他場外事務。而有關教練的職位空缺現處於應徵過程中，這是舊周期到新周期的之間，必然經歷的調動過程。」

今年世界羽聯世界巡迴賽總決賽於12月11至15日在杭州舉行，黃綜翰表示港將仍有機會衝擊該賽事：「我在巴黎奧運後與『鄧謝配』溝通過，很開心看到他們重拾心情，找到新的方向繼續比賽。總決賽前他們仍有兩站比賽，屆時累積分數會更高，預計他們將大機會以第6或第7名次進入總決賽。」男單方面，黃綜翰認為伍家朗亦仍有機會衝擊總決賽，接下來兩個星期港將的表現是關鍵。