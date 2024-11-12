李察士27分　康仁福建大勝崇德飛鷹

康仁福建周二（12日）甲一籃球聯賽憑外援李察士貢獻27分7籃板，以88：60擊敗崇德飛鷹重回勝軌，飛鷹則錄3連敗。

崇德飛鷹和康仁福建今季於銀牌賽兩次交手，各取1勝 。首節崇德飛鷹奧斯汀頻頻殺入禁區，單節9取分，康仁福建則分散在許烜行、譚子健、林俊達多點得分，以21：15領先。

第2節康仁福建一度拉開11分領先優勢，飛鷹由奧斯汀弧頂連入兩記三分球，追成29：34。康仁福建後衞楊瑞鴻吸引包夾後，傳至外圍無人看管的林羽命中底角三分球，至於兩犯在身的外援李察士則單節12分，其中6分在此節最後1分鐘所得，帶領球隊半場領先45：33。

易籃後，崇德飛鷹憑呂銘彥連入兩記三分球，追至39：49。康仁福建李察士內外開弓得7分，助球隊拋離至56：41。崇德飛鷹中鋒鄭文璁兩次籃底得分，加上呂銘彥再轟「三分彈」收窄差距，但球隊在防守端卻頻頻失守，康仁福建由余嘉寶、許烜行和李察士3次快攻得手，以64：48繼續領先。

決勝節，崇德飛鷹收起奧斯汀，福建乘勢強攻顏色地帶，李察士、蔡龍德接連籃底得分，其後再有林俊達快攻上籃，將領先優勢擴至20分。飛鷹葉文俊連得4分「止血」，惟福建未有手軟，楊瑞鴻取「3＋1」，許烜行轟三分波，黃子謙兩記上籃得分，最終以88：60取勝。

今場康仁福建的李察士取全場最高27分，另取7記籃板、3次偷球。林俊達12分5籃板2助攻，許烜行上陣22分鐘取10分4助攻，正負值為22，楊瑞鴻和陳永熹各有8分進帳。崇德飛鷹團隊有多達20次失誤，奧斯汀取全隊最高17分10籃板，呂銘彥三分球7射3中，得13分。

康仁福建上場不敵漢友，林俊達直言爭入前4形勢或受影響，慶幸球隊重回勝軌，至少有信心打入前6：「今場我們防守做得不錯，攻守轉換亦很流暢，可以拉開分數。上場對漢友大家遲遲未能進入比賽節奏，所以發揮不太理想，之後的比賽都要盡力爭勝。」康仁福建將於12月1日大戰南華，「阿達」表示會全力以赴爭取勝利：「南華是有系統的球隊，我們盡力而為，守好曾湛元、葉耀邦、外援這些得分點。」