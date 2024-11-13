「世一」年終賽再下一城　仙拿：球迷最大功勞

剛正式奪走「年終世一」寶座的意大利星將仙拿，周二（12日）重回到球場爭逐在都靈上演的ATP年終賽，保持強勢，以直落兩盤擊敗美國的富斯，距離出線4強再走近一步。

23歲的仙拿在江東父老面前贏得今屆年終賽第二勝，以直落6比4、6比4力挫富斯，繼9月的美國公開賽決賽之後再勝對手，全場取得22個致勝得分，比富斯的19個更有主動性。這是仙拿今季第67勝，追平了德國名將沙華列夫今年贏波場數最多的紀錄，而整個賽季在室內硬地場保持全勝姿態，目前錄得7勝0負。

至於同組的前「世一」麥維迪夫在首仗輸波失控發脾氣又擲拍之後，今仗交出水準，以6比2、6比4戰勝澳洲的米納爾，終於贏得今屆年終賽首勝，仍保持出線4強的希望。

仙拿在小組兩戰兩勝，出線躋身準決賽高唱入雲。今年已袋走7個冠軍的他，到目前為止今季出戰73場僅輸6場，在年終賽坐擁主場之利，場館逾12000名觀眾大部份都是支持他，仙拿對戰富斯後表示:「這是一場很接近的比賽，我們在大滿貫都曾經對壘，彼此都了解對方的打法，群眾幫助我很多，這是一個很重要的時刻。」仙拿在小組最後一仗將面對麥維迪夫，這對後者能否出線相當關鍵。

曾於2020年贏得年終賽冠軍的麥維迪夫賽後被問到將對仙拿的準備，他稱:「我決定不再關心這件事，如果我輸了，賽季就結束，如果我贏了，周四我還有機會繼續比賽。」