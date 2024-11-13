艾蘭加落選國家隊真相曝光　因犯兩大錯誤

瑞典國家隊主帥湯馬臣早前公布出戰歐國聯大軍名單，但卻唔見諾定咸森林前鋒艾蘭加，根據瑞典傳媒《Football Channel》爆料，原來呢位22歲新星上月代表國家隊期間，出現紀律問題，包括缺陣球隊晚餐，仲要唔聽領隊湯馬臣電話，難怪今次被棄用。

瑞典上月2場歐國聯對斯洛伐克、愛沙尼亞，艾蘭加都做後備，並且冇上陣，可能因而感到不滿，球隊大勝愛沙尼亞3比0後，佢成為唯一缺席晚餐嘅球員，加上今次落選國家隊，輿論認為兩件事有關聯。

領隊湯馬臣被傳媒問到，艾蘭加是否對於冇得上陣感到憤怒，就話：「我唔知艾蘭加嬲唔嬲，你應該問番佢，佢近日冇聯絡過我，我嘗試打電話畀佢，但佢冇接聽。」湯馬臣承認艾蘭加今次行為比較罕見，但冇人可以改變到，似乎兩人短期內難以和解。

艾蘭加今季英超為諾定咸森林上陣11場，貢獻2次助攻，但仲未入波，表現只屬一般，所以未能獲得瑞典主帥湯馬臣重用。瑞典將於11月17日凌晨歐國聯主場對斯洛伐克，3日之後主場對阿塞拜疆。