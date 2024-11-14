香港隊　安永佳梅開二度：用表現回應質疑

中國香港男子足球代表隊周四（14日）迎來11月份友賽首擊，最後於主場以3比1擊敗菲律賓，成功取得兩連勝，功臣之一的安永佳（Matt）今場梅開二度，他表示港隊整體表現出色，會將外界的壓力視為進步的推動力，盼用實力證明自已，繼續為港隊力爭佳績。

連續兩場建功的安永佳，賽後接受訪問時表示對自己今場的表現滿意，將勝利歸功於主帥韋斯活及隊友：「好開心可以幫到港隊贏波，對手菲律賓絕對係唔易應付，我覺得球隊今場有踢出水準，而且成班球員都盡力發揮到教練嘅部署。新教練帶起唔少火花畀港隊，希望嚟緊幾場波都會越踢越好，畀球迷睇到我哋備戰成果同進步。」「Matt」又指球隊現時的打法給予球員更大的自由度和機會展現自己的實力，讓球員能夠享受比賽，期待在韋斯活領導下，繼續為港隊爭取更佳成績。

安永佳過往於港隊的表現一度受外界質疑，「Matt」今晚完場後獲港隊球迷即場「道歉」，當被問及如何應對來自球迷和外界的壓力和批評時，安永佳表示這只會成為他進步的推動力：「作為港隊成員自然要承受一定嘅壓力，我從來都冇懷疑自己能力，我會繼續用實力回應質疑我嘅人，更加努力咁踢同證明自己。可以代表自己家鄉上陣係一種至高無上嘅光榮，我會好好把握同珍惜每次代表港隊嘅機會。」