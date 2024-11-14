香港隊　連贏兩場　韋斯活：向啱嘅方向發展

香港男子足球代表隊周四（14日）在國際友誼賽，以3比1擊敗菲律賓，連同早前力挫柬埔寨，取得兩連勝，主教練韋斯活指球員演出愈見進步，證明港隊朝正確的方向發展。

雖然菲律賓世界排名較港隊高13位，但港隊是役憑安永佳梅開二度，加上艾華頓有1球進帳，以3比1勝出，韋斯活稱讚球員表現出色，並呼籲全隊繼續努力，備戰下周二（19日）鬥毛里求斯的友賽：「開波前預咗今場好惡踢，不過球隊踢出賽前部署，值得贏波，但大家唔好以為一切係理所當然，下場都要努力Keep住咁好表現。」

韋斯活又提到，縱使部分菲律賓球員在德甲等頂級聯賽效力，但他稱一直深信港隊球員，能發揮應有水準，對今場勝出未感太大驚喜：「菲律賓實力絕對唔差，左路側擊畀到球隊好大威脅，但我信班球員有貨交，所以呢場贏波唔會好Surprise（驚喜）。」

此外，港隊是役贏波後，預計世界排名將上升，有機會在亞洲盃外圍賽，編入難度相對較低的組別爭取出線，但韋斯活認為球員逐漸掌握新踢法，更為重要，又指球隊已向正確的方向發展：「呢場創造出唔少機會，證明大家向緊啱嘅方向發展，令球員同球迷對未來更有信心。」