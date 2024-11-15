連贏奧蘇里雲及沙比　肖國棟闖冠中冠4強

桌球冠中冠打得如火如荼，中國名將肖國棟周四連贏兩位名牌球星，先在落後形勢下反勝「火箭」奧蘇里雲，再力挫「小丑」沙比取得準決賽席位。

上月捧走武漢公開賽冠軍的肖國棟在冠中冠表現強勢，面對久休復出的奧蘇里雲一度落後0比3，但這位35歲的中國球手隨即反擊，先後轟出一Cue130度、88度及85度，並一口氣連贏4局上演大逆轉戰勝四屆冠軍奧蘇里雲，躋身小組決賽。

接着遇上沙比同樣一度落後3局，而肖國棟愈打愈順，將比數追至4比4，繼而再到5比5又要拖到決勝局，然而開局不俗的沙比因打失了一個紅球，將機會送向肖國棟，最終肖以6比5險勝，並獲得小組出線躋身4強。

「我無想過會贏，在最後一局實在有點幸運，對於沙比真是感到有點抱歉，這個比賽彼此（實力）都很接力，實在有點壓力，但是很享受的，在武漢奪標的確幫我很多。」

肖國棟續稱:「打桌球，必須要快樂！在武漢比賽時，我的妻子、家人及朋友都來到支持，過去打了20年，努力練習，但當我有時輸波，我會很難過，現在我改變了心態，我很享受。」肖國棟於周五將於準決賽面對衞冕冠軍麥克艾倫。