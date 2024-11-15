東亞外　12•8開波　港隊坐鎮香港大球場鬥蒙古

「東亞盃」外圍賽舉行在即，抽籤結果及賽程周五（15日）在記者會上正式揭盅，其中港隊被抽入B組，同組對手包括中華台北、蒙古。賽事12月8日展開，港隊首日亦會登場，將於晚上8時坐鎮香港大球場迎戰蒙古。

今屆東亞外由香港接辦，是日在足總會議室舉辦記者會交代比賽詳情，當中在北馬里亞納群島賽前退出下，港隊將與中華台北、蒙古同處B組，而北韓、澳門和關島則位列A組，兩組首名可以躋身決賽，爭奪一個決賽周名額。

賽事12月8日正式展開，揭幕戰下午2時在旺角大球場舉行，由關島對北韓；而港隊同日亦會登場，於晚上8時坐鎮香港大球場迎戰蒙古，港隊稍作休息後，12月14日晚上6時會轉到旺角大球場鬥中華台北。至於決賽定於12月17日，於香港大球場上演，屆時或有VAR協助執法。

值得一提，新落成的啟德青年運動場亦有列入今次比賽場地，惟僅得12月11日澳門對關島一場賽事，港隊更不會在此場地作賽，足總總幹事張炎有解釋道：「始終個場仲係測試當中，唔想畀太大壓力佢哋。」而對於賽前提到的小西灣運動場，最終並未安排任何比賽，足總主席霍啟山則表示：「足總希望做好服務，舉辦一個成功、順利比賽，已經同EAFF、政府、每支球隊協調。今次依個場地安排，係盡量滿足大家要求。」

東亞外抽籤形勢如下：

A組：北韓、澳門、關島

B組：香港、中華台北、蒙古

東亞外賽程如下：

12月8日 1400 旺角大球場 關島 對 北韓

2000 香港大球場 蒙古 對 香港

12月11日 1400 啟德青年運動場 澳門 對 關島

2000 旺角大球場 中華台北 對 蒙古

12月14日 1400 旺角大球場 蒙古 對 澳門

1800 旺角大球場 香港 對 中華台北

12月17日 2000 香港大球場 A組首名 對 B組首名